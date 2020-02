Dimayor dice que la muerte del hincha no es un asunto del fútbol 

La muerte de un joven antes del partido entre Cali y América, el pasado sábado, generó la indignación desde diferentes sectores. Los clubes lamentaron el hecho, también el Ministerio del Deporte, que anunció que esta semana se reunirá con diferentes organismos para tratar el tema de la violencia en el fútbol del país.

Mientras tanto, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, consideró que este hecho particular no tiene que ver con el fútbol sino que se trata de un asunto de seguridad urbana.



"El tema no fue en el estadio, ni siquiera fue cerca al estadio, el hecho fue en Cali, el partido fue en Palmira, es un tema de seguridad urbana, no tiene nada que ver con el fútbol", dijo en entrevista con Caracol Radio.

El hecho se produjo en la tarde del sábado cuando aficionados del Cali atacaron al joven del América, quien falleció en el lugar luego de pedir ayuda a un automóvil que estaba detenido.



