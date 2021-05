¿Hay riesgo de cancelar la Liga? Habla presidente de Dimayor

Las medidas de bioseguridad tomadas por las autoridades para frenar la expansión de la pandemia de covid-19 y los problemas de orden público generados en los últimos días a raíz del paro nacional han trastocado la realización de los torneos de fútbol en Colombia.

Ya los equipos de Bogotá tuvieron que irse a jugar a otras ciudades para cumplir sus compromisos en la Liga: Santa Fe jugó en Armenia y Millonarios en Ibagué.



Pero ahora, también hubo una afectación grande en los torneos de Conmebol. Santa Fe, Nacional y La Equidad tuvieron que irse a Asunción, Junior jugará este jueves en Guayaquil contra Fluminense en la Libertadores y Tolima lo hará en Lima, contra Emelec, en la Suramericana.



Además, las alteraciones de orden público obligaron a aplazar partidos en fases definitivas de la Liga del ascenso, lo que hizo que la Dimayor tuviera que correr el calendario una semana para cumplir con la programación y determinar el primer campeón del año y el equipo que subirá desde la B.



Ahora, por los problemas en el país, crecen las voces que piden que se cancelen los torneos locales y que no se haga la Copa América. ¿Qué tan real esa posibilidad?



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, es partidario de seguir jugando, pero con un seguimiento a cómo evolucione la situación.

Fernando Jaramillo.

"Esa es una posibilidad que está latente con lo que está pasando en el país, a pesar de que entendemos que el fútbol no determina la realidad del país, es difícil obligar a las autoridades a que nos presten el servicio cuando tienen todos estos problemas por fuera. Vamos a jugar día a día, vamos a pensar qué pasa día a día y cómo lo vamos a hacer", le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



Para Jaramillo, mantener el fútbol en marcha es una forma de respaldar la intención de hacer la Copa América en el país, como lo ratificó este miércoles el presidente Iván Duque.



"El anuncio de la Copa América por parte del Presidente fue contundente: si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al Gobierno. Vamos a seguir jugando, manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y del entorno del estadio, si se puede. Si no, pues volvemos a aplazar, pero no, no lo vamos a suspender", aseguró.



Hoy, está sin fecha definida el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Por la reprogramación del juego de Copa Suramericana, ese encuentro sería el lunes, en el estadio Pascual Guerrero.



Este miércoles se aplazó el juego del torneo de ascenso entre Huila y Cortuluá, de la quinta fecha de las semifinales, aún sin fecha de disputa, y también está pendiente el partido de la fecha 4 entre Atlético de Cali y Deportes Quindío, que, inicialmente, está para este domingo.



