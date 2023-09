Este lunes, a las 12 del día, hay asamblea de la Dimayor, la rama profesional de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Se citó de manera exprés para analizar la resolución del Ministerio del Trabajo que encontró mérito para formular cargos contra la FCF y Dimayor por negarse, desde el 2019, a negociar un acuerdo colectivo con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), pues entiende que “sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas que pueden ser sujeto de negociación colectiva, por esta razón, tendrían la obligación de iniciar las negociaciones”.



(Le puede interesar: Alertas encendidas en la Dimayor luego de sorpresivas goleadas en la Liga)

La resolución también dice que “el empleador directo de los futbolistas no es la FCF y la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios ni cancelan la seguridad social”.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, explicó la posición que tienen al respecto: “Vamos a evaluar cuáles son nuestras alternativas jurídicas respecto a esta situación”, dijo.



FCF y Dimayor han insistido en que al no ser empleadores directos, las negociaciones deben ser equipo por equipo. Pero los equipos son la Dimayor y media FCF…

Nuestra posición ha sido consistente y el mismo Ministerio del Trabajo lo ha reconocido en reiteradas resoluciones pasadas y en esta última también lo dice y lo reconoce: es claro que no lo somos y que los empleadores son los clubes. Esa representación laboral debe estar en cabeza individual de los clubes. Pero, más allá de eso, la idea es crear el ambiente propicio para que se desarrolle el fútbol, para que los futbolistas sean respetados como trabajadores, como lo son desde hace mucho tiempo. En eso se ha evolucionado positivamente, como que sus salarios sean pagados a tiempo, sus prestaciones sociales, el tema de la seguridad social… En eso tenemos los mismos objetivos de Acolfutpro: crear un mejor ambiente laboral para que los futbolistas puedan desarrollar su trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo y Dimayor Foto: Edgar Cusgüen Olarte y Vanexa Romero

Se cree que los anteriores pronunciamientos a favor de la no negociación colectiva han sido por el lobby y la cercanía de los directivos del fútbol con exfuncionarios en cargos de poder y decisión...

Repito: creemos en nuestra posición jurídica y hemos sido respetuosos de todas las decisiones, así a veces no las compartamos.

Los clubes no ven con buenos ojos esa mezcla que ha contaminado la relación con Acolfutpro. FACEBOOK

TWITTER



Si hay negociaciones colectivas en todo el mundo, ¿por qué no puede hacerse en Colombia?

Porque la negociación por los derechos de asociación y del bienestar de los futbolistas se mezcló con intereses económicos. Los clubes no ven con buenos ojos esa mezcla que ha contaminado la relación con Acolfutpro.



¿Creen que Acolfutpro quiere beneficiarse con puntos como, por ejemplo, un partido anual de la Selección para Acolfutpro y participación sobre los derechos de televisión?

Desde el punto de vista económico es clarísimo que esos intereses de Acolfutpro no tienen nada que ver con el tema laboral ni con las condiciones de los trabajadores y sí, de alguna manera, se ven como una manera de adquirir recursos para la asociación.

¿Hay una antipatía, por decirlo así, contra Carlos González Puche, el director ejecutivo de Acolfutpro, y Luis Alberto García, el secretario general?

No. Muchos clubes tienen comunicación individual con ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro. Foto: Archivo particular

Esa participación en derechos de TV y el partido anual de la Selección están en acuerdos colectivos de Europa o Suramérica. ¿Por qué aquí no?

Porque el fútbol ha evolucionado de manera diferente en otros lugares del mundo. No nos podemos comparar económicamente con esos países. Acá el tema financiero de los clubes debe estabilizarse mucho más para que podamos hablar de esas posibilidades. Hoy eso no es posible.



En el fútbol colombiano se han presentado vetos directivos a jugadores, hay equipos que han incumplido e incumplen con los pagos salariales a tiempo…

Ya dije antes que se ha evolucionado positivamente en situaciones que se presentaban hace unos años: la gran mayoría de clubes paga a tiempo, salvo algunas excepciones puntuales. Sí hay clubes que se han atrasado precisamente por circunstancias económicas muy difíciles. En todos los clubes el tema de la seguridad social está resuelto. No hay vetos: eso lo puedo confirmar como presidente de la Dimayor. Nosotros, los 36 clubes, ofrecimos a la Superintendencia de Industria y Comercio las garantías y compromisos de gestión transparente. Hoy se honran todas las cargas que tenemos en materia laboral.



Se ha dicho que el fútbol preferiría pagar la posible multa que advierte el Ministerio del Trabajo que negociar colectivamente con Acolfutpro…

Tenemos clara nuestra sólida posición jurídica en materia de derecho laboral y obviamente estamos dispuestos a defenderla. Para eso es la asamblea.





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes