Presidente de Nacional, sorprendido por renuncia de Almirón

El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, se mostró sorprendido este jueves con la renuncia del argentino Jorge Almirón como entrenador del equipo antioqueño. Agregó que su continuidad no estuvo en duda y le agradeció por su trabajo.

“Él (Almirón) y su cuerpo técnico tomaron la decisión, la conocimos esta mañana (jueves). Ayer (miércoles) no sabíamos nada. Fue una conversación sincera entre dos personas y él manifestó que era lo mejor. La continuidad del profe Jorge no estaba en discusión, contábamos con él. En este momento no tenemos plan A o B. Desde hace quince días llegaron hojas de vida pero toda nuestra energía estaba en la continuidad de Almirón. Quiero agradecerle a un profesional íntegro. A él reconocimiento por su disciplina, trabajo y transparencia”, aseguró Pérez en rueda de prensa.



El ejecutivo aseguró que esta decisión los tomó por sorpresas por la serie de victorias que habían conseguido y de momento no saben a quién van a encargar para que dirija en el partido contra Jaguares.



“Veníamos de una serie de victorias. No estábamos preparados para esto y por eso en el momento no hay respuesta para algunas de las preguntas. Somos ambiciosos y queremos estar ganando la Liga y ser protagonistas en torneos internacionales. No sabemos todavía (DT encargado) porque esto ha sucedido rápidamente. Después de esta rueda de prensa nos reuniremos para definir quién estará ante Jaguares, seguramente alguien del fútbol formativo”, añadió.



E insistió que no pensaron nunca en salir de Almirón: “Nacional este ha año ha hecho un gran esfuerzo administrativo, deportivo y económico para lograr los resultados. No estábamos contemplando ningún cambio en la dirección del equipo”.



DEPORTES