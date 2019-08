Así fue la presentación del nuevo refuerzo de Millonarios

Millonarios cerró su libro de contrataciones para el segundo semestre del fútbol colombiano con el delantero costarricense José Guillermo Ortiz, quien entrenó por primera vez con el equipo este viernes y fue presentado a los medios de comunicación.

“El fútbol colombiano es muy bueno, intenso, fuerte. Entonces quiero aportar mi granito de arena y aprovechar la oportunidad que me está dando el profesor Pinto”, declaró Ortiz.



El atacante, de 27 años, llegó a Millonarios a condición de préstamo por un año con opción de compra procedente del Club Sport Herediano, de Costa Rica, en el que marcó dos goles en las primeras cuatro fechas de la liga costarricense.

José Guillermo Ortiz es presentado en este momento en la sede de Millonarios. Viene por un año a préstamo con opción de compra. @JOrtiz9_ pic.twitter.com/bunM0Pdg8h — Valentina. (@valentinatovar_) August 9, 2019

“Estoy feliz de estar acá, vengo a un gran club, vengo a trabajar fuerte, humildemente, para aportarle a mis compañeros y que todo nos salga bien”, dijo el delantero.



Millonarios verá acción este domingo contra al Atlético Huila por la quinta fecha de la Liga colombiana a las 5 p.m. en el estadio Guillermo Plazas Alcid.



Para este juego, José Guillermo no estará disponible por los pocos entrenamientos que tiene, a pesar que llega con continuidad. “He jugado en varias posiciones, juego más de ‘9’, me gusta hacer diagonales y me caracteriza la velocidad”, finalizó Ortiz, la nueva incorporación de Millonarios.



DEPORTES