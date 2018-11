‘Primero miraremos adentro, después vamos al mercado’: Autuori

Estas fueron las principales palabras de Paulo Autuori en su presentación como nuevo DT de Atlético Nacional, este martes.





Sus primeras palabras como DT de Nacional



Es un gusto estar acá, no puedo empezar sin agradecer al pueblo colombiano, en especial a Medellín con la generosidad y todas las manifestaciones tras la tragedia de Chapecoense. Mi reverencia a la gente de Medellín. Es un honor estar vinculado a una institución como Atlético Nacional, es una satisfacción enorme, más aún cuando he conocido el proyecto deportivo que tiene el equipo. Agradecer el esfuerzo que ha hecho el presidente.

¿Por qué aceptó ser el entrenador de Nacional?

Acepté por un tema de creer muchísimo en el proyecto. Estoy acostumbrado a trabajar en proyectos de esta naturaleza. He rechazado varias ofertas de clubes de Brasil porque solo ofrecen entrenar. Quiero estar en un equipo donde pueda profundizar el trabajo y Atlético Nacional es una institución donde se puede hacer esto. Estamos encantados de trabajar con el cuerpo técnico, con Herrera, con una insignia como Higuita.



¿De lo que ha visto qué necesidades tiene Nacional para el futuro?

Ese es un tema que no voy a responder. Como profesional yo tengo algo que se ha perdido en el mundo del fútbol, que es la ética. Veremos con el tiempo qué futbol vamos a desarrollar y nosotros respetaremos la identidad de Atlético Nacional. Nosotros necesitamos construir en conjunto. En el fútbol existen dos protagonistas: jugadores e hinchas. Por lo tanto no es mi trabajo, sino el de todos.



¿Va a traer brasileños a Nacional, después de llevar varios al Ludogorest?

El periodismo tiene una cosa esencial que es la investigación, lo que ha dicho es falso. Yo no he contratado a nadie. Hay que darle la importancia a la verdad, jamás les faltaré a la verdad a ustedes, cuando tenga que hablar lo haré y cuando lo pueda me quedaré callado. La plantilla del Ludogorest tenía 9 brasileños y llevaban entre 3-4 años, yo no los llevé. Ahora vamos a ir paso a paso y veremos qué necesidades tiene Atlético Nacional.



¿Cuánto ha visto a Nacional para saber que necesita recobrar su identidad?

Las palabras salen muy fácil, se las lleva el viento, los hechos son los que hablan. Mi preocupación es el tema ético y estoy acá para contribuir con el proyecto de Atlético Nacional. Más allá de la belleza y estética del fútbol hay que ser competitivo, y para lograr esto no solo es con la calidad técnica del jugador, sino como usted está comprometido con el trabajo. El sacrificio es fundamental.



Sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo

A corto plazo ganar el partido del domingo, después estar en los ocho y la fase final. En tema no es solo en la cancha, nosotros debemos desarrollar un trabajo en conjunto con las otras partes del club, para esto tenemos que estar unidos.



(Victor) Aristizabal dice que ud en el 99 trabaja mucho la parte defensiva, ¿cuánto ha cambiado?

El fútbol es un deporte colectivo, distinto de los demás en algunos aspectos, pero debemos entender que hay tareas ofensivas y defensivas, nosotros vivimos entre tristezas y alegrías, el equilibrio es fundamental. Tenemos que ser protagonistas, a la hora de defender todo debemos estar involucrados. Nuestra mirada tiene que ser primero desde adentro, después miramos el mercado para afuera, si uno tiene un gran trabajo adentro por qué no mirarlo.



Viendo su hoja de vida usted es de procesos cortos, ¿piensa quedarse más de los 2 años de contrato en Nacional?

A mí me gusta estar involucrado en algo que creo, y creo un montón en el proyecto de Atlético Nacional.



