Así va la Liga: Águilas frena racha y empata; Cali logra victoria

En disputa la tercera jornada del fútbol colombiano, a la que llegaron tres equipos como punteros: Águilas, Fortaleza y Santa Fe.

En el inicio de la jornaa, Patriotas y Águilas se enfrentaron en un infernal calor en Tunja y aunque ambos intentaron tener protagonismo en los arcos, al final, terminaron empatando sin goles en el inicio de la fecha 3 de Liga BetPlay 2024-I.



Patriotas tuvo para definir el partido en los últimos minutos en Tunja, pues Gianfranco Peña recibió una gran asistencia de Carlos Mosquera, logrando quedar casi que mano a mano, pero al definir, el atacante terminó estrellando el balón en uno de los palos.



Al final, tanto boyacenses como dorados terminaron empatando a cero goles y el resultado le sirve más a la visita, pues suma siete puntos, mientras que los locales llegaron a su primera unidad desde su regreso a Liga.



En el segundo partido de la jornada del martes, Deportivo Cali logró una gran victoria contra Fortaleza, 2-0, con goles de Juan José Córdoba y el Chino Sandoval.

Resultados

Patriotas 0-0 Águilas

Cali 2-0 Fortaleza

La Equidad vs. Santa Fe



Miércoles

Pereira vs. Pasto

Millonarios vs. Alianza

Tolima vs. América



Jueves

Envigado vs. Chicó

Nacional vs. Once Caldas

Junior vs. Medellín



Viernes

Jaguares vs. Bucaramanga

Posiciones

EQUIPO PT PJ

1 Águilas Doradas 7 3

2 Independiente Santa Fe 6 2

3 Fortaleza CEIF 6 3

4 Deportivo Cali 5 3

5 Millonarios 4 2

6 Junior 4 2

7 Jaguares de Córdoba 4 2

8 Deportes Tolima 3 2

9 América de Cali 3 2

10 Once Caldas 3 2

11 Atlético Nacional 3 2

12 Independiente Medellín 3 2

13 La Equidad 2 2

14 Boyacá Chicó 1 2

15 Deportivo Pereira 1 2

16 Alianza 1 2

17 Envigado 1 2

18 Atlético Bucaramanga 1 2

19 Patriotas Boyacá 1 3

20 Deportivo Pasto 0 2



