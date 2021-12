El grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga está que arde. El empate de Millonarios en casa contra Tolima (1-1) y la victoria del América contra Alianza Petrolera (2-1) dejó todo muy apretado.



(Le puede interesar: ¿Fue olímpico o autogol el tanto de Millonarios contra Tolima?)

Millonarios ganaba bien en Bogotá, lograba 3 puntos vitales para amenazar al Tolima, pero en el minuto 90 recibió el gol del empate que le sabe a derrota.



El equipo azul tiene 5 puntos, producto de su victoria contra Alianza y dos empates contra Tolima. Contra el rival que se jugaba el todo por el todo, no pudo sacar diferencia.



Por el otro lado, América tomó vida. Venció en el epílogo al Alianza Petrolera, lo dejó casi eliminado, y se metió en la pelea.



Ahora América es segundo con 6 puntos, a dos del líder Tolima.

Las cuentas de la penúltima fecha

A Millonarios le quedan dos partidos, visita el domingo a Alianza Petrolera y cierra en casa contra el América.



(Lea además: América logra victoria de infarto contra Alianza Petrolera)



Con 5 puntos en la tabla tiene mucha obligación. Si gana los dos juegos hace 11 puntos y deberá esperar que Tolima no gane más. Podrían igualar en puntos y ahí la diferencia de gol, por ahora, también favorece a los de Ibagué. +5 contra +2.



Si Millonarios no vence a Alianza en la fecha 5 del grupo B estará eliminado: si Tolima derrota al América de visitante se hace inalcanzable, si empatan será igual. Si Tolima pierde, Millos ya no alcanzará al América. Es decir, prohibido perder el domingo.



Si Millos empata, necesitará que América gane para pelearle el puesto en la última fecha, claro, sin depender de sí mismo, porque Tolima se jugará la clasificación contra el Alianza. El panorama se complicó.

Lo de Tolima es más sencillo. Si gana el domingo es casi finalista. Eliminaría al América y solo Millos podría alcanzarlo si es que gana. Tiene las mejores opciones y depende de sí mismo. Le queda visitar al América y cerrar en casa contra Alianza.



(Lea además: Atalanta no pudo en casa: afuera de la Liga de Campeones)



Por el lado de América, se jugará el todo por el todo el domingo contra Tolima. Si gana, pasará al primer lugar y dependerá de sí mismo en la fecha final. El panorama se le aclaró.

Posiciones

Grupo B

Puntos y dif.

1. Tolima 8 (+5)

2. América 6 (-1)

3. Millonarios 5 (+2)

4. Alianza 3 (-6)



Próxima fecha

Domingo

Alianza vs. Millonarios 5 p. m.

América vs. Tolima 7:30 p. m.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Atalanta no pudo en casa: afuera de la Liga de Campeones



-Atlético Nacional y las razones de su fracaso en la Liga



-Dimayor aplazó la final de la B entre Cortuluá y Unión Magdalena