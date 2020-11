Así quedaron las cuentas para la fecha final de la Liga

Muy apretada quedó la tabla de posiciones de la Liga, a una fecha del final de la fase todos contra todos. Hasta el momento, están asegurados el líder Santa Fe, Tolima, Cali, Pasto (que clasificó ayer) y Nacional, que están por encima de la barrera de los 32 puntos. América, que gana en el escritorio los puntos contra Cúcuta, en partido que no se jugó este jueves, también se asegura.

En la pelea quedan Junior y Equidad, que por ahora cierran el grupo de los ocho pero que no tienen nada asegurado y necesitan ganar en la última fecha para no correr riesgos de quedarse por fuera.



De atrás los amenazan Águilas Rionegro, que en esta jornada derrotó 1-2 de visitante a Chicó y tiene 28 puntos. Y Millonarios, que revivió en las últimas jornadas y llegó a 27. Necesita vencer de local a Alianza para hacer 30 y esperar otros resultados, como que Águilas no gane, y que caiga alguno de los amenazados (Junior o Equidad) para entrar a pelear con la diferencia de gol.

‘Número mágico’, en 31

Sin embargo, hoy el número tentativo de clasificación está en 31 puntos, eso no le alcanzaría a equipos como Millonarios y Once Caldas.



El promedio histórico de clasificación en los torneos cortos de 20 fechas es de 30,8. Es decir, 31, como está ahora.



En el cierre de la fecha, Once Caldas perdió un juego clave en su visita contra Pasto (2-1) y quedó con muy pocas posibilidades de clasificar, ya que tiene 26 puntos y solo podrá llegar a 29 si vence en la fecha 20 al Tolima. Su luz de esperanza es ganar y esperar que no lo hagan ni Millonarios ni Águilas, y que Equidad, el que en este momento es octavo con 29, pierda contra América.



Así las cosas, la fecha 20 será de infarto. Por eso la Dimayor definió que habrá horario unificado para los equipos que están en la pelea.

Actuó el escritorio: con la derrota de Cúcuta vs. América por sus líos y la confirmación de que Pereira gana los puntos del juego con Once Caldas, esta es la tabla de posiciones: pic.twitter.com/2BpmK7AMTO — Orlando Ascencio (@josasc) November 13, 2020

