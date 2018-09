Los castigos que podrían recibir Lucero Álvarez y Húbert Bodhert

El cruce que tuvieron el uruguayo Lucero Álvarez, arquero de Rionegro Águilas, y el técnico del Once Caldas, Húbert Bodhert, podría tener sanciones para ambos, de acuerdo con lo que establece el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Bodhert acusó a Álvarez de insultos racistas contra el jugador del Once Johan Carbonero. “Lucero cogió a Carbonero de 'negro...', a insultármelo. Le dije que tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas. No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente", dijo el entrenador del Once Caldas.A su vez, Álvarez respondió en su cuenta de Instagram que también fue tratado despectivamente por Bodhert.

"Seguro que nos equivocamos los dos y pido disculpas", dijo después Álvarez en una entrevista a Blu Radio, que fue replicada por la cuenta de Twitter de su club, aunque se ratificó en que no insultó ni a Bodhert ni al jugador del Once Caldas.

La posible sanción

Tanto en el caso de Álvarez como en el de Bodhert, si se comprueban los insultos racistas, en el caso del primero, y xenófobos, en el del segundo, se exponen a castigos por discriminación.



"El que mediante actos o palabras humille, discrimine o ultraje a una persona o a un grupo de personas en razón de su raza, color de piel, idioma, credo u origen de forma que atente contra la dignidad humana será suspendido de cinco (5) a diez (10) fechas. Además, se prohibirá al infractor el acceso al estadio y se le impondrá una multa en cuantía de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si el autor de la falta fuera un oficial, el importe de dicha multa será de cincuenta (50) a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes", dice el artículo 92 del Código Disciplinario de la Federación.



La Comisión Disciplinaria del campeonato se reúne este martes para comenzar a estudiar el tema.



