Santa Fe ya empieza a hacer las cuentas para clasificar

Hasta hace cuatro partidos, Santa Fe estaba casi eliminado, en crisis, con los números en rojo, y la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga parecía imposible. Pero el equipo revivió. Con el técnico Harold Rivera ya lleva cuatro victorias consecutivas, llegó a 14 puntos y recuperó sus opciones.

Este domingo derrotó a Envigado, 3-0 en El Campín, con doblete de Jefferson Duque y otro gol de Jhon Velásquez. Una victoria sólida y contundente para un equipo que fecha tras fecha se ve más fuerte y recuperó la confianza. Venía de vencer a Medellín, a Millonarios y a Once Caldas.



Hoy, el número mágico –cifra tentativa de acuerdo con los partidos que le quedan de local al octavo de la tabla, que es Patriotas– está en 29 puntos. Aunque el promedio desde que la fase todos contra todos se juega con 20 fechas es de 31.



Así que el equipo cardenal, con 14 unidades y 24 por disputar, está totalmente vivo. Santa Fe tiene una ventaja, su calendario, debido a que tiene seis partidos en Bogotá, cuatro de ellos de local, más los partidos contra Equidad y Millonarios. En la capital enfrentará a Bucaramanga, Equidad, Huila, Unión Magdalena, Millonarios y Nacional. De visitante se medirá con Jaguares, en la próxima fecha, y el Cali. Es decir, si hace los 18 puntos en Bogotá, llegaría a 32. Con esos puntos pelearía.



“Se van reduciendo los partidos, pero el equipo viene mostrando una cara diferente... A Montería tenemos que ir a hacer un buen partido si queremos seguir soñando con la clasificación”, dijo ayer el DT Rivera.



Si bien la diferencia de gol cardenal aún no es buena, con 8 tantos a favor, el triunfo holgado de ayer le da nuevas posibilidades porque, además, lleva cuatro partidos sin recibir gol. Su diferencia está en -2. Lo cual quiere decir que aparte de lograr la mayor cantidad de puntos tiene que pensar en goles. Por eso es una fortuna que el goleador Jefferson Duque ya empieza a aparecer con anotaciones.



El problema de Santa Fe es que no tiene mucho margen de error. Cedió tanto camino en el arranque del campeonato que hoy, no obstante su recuperación, cualquier traspié puede ser fatal.



DEPORTES