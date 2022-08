Gustavo Petro se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia, con más de 11 millones de votos, para derrotar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.

Petro, en varias de sus campañas, se ha referido al fútbol profesional y a su idea de democratizar los equipos. "Muchos equipos de fútbol terminaron en manos de la mafia. El estado debería entregar la base de esos clubes a la base de esos equipos, a los hinchas", dijo en un video de campaña en 2010.



(Lea también: Sergio Higuita, extraordinario: segundo en la Vuelta a Suiza 2022)



En esta ocasión, Petro también manifestó su interés en ayudar al crecimiento del fútbol, especialmente el femenino. “Mi hija es arquera de equipos de fútbol. He visto a través del aprendizaje de ella como discriminan, hay machismo dentro del fútbol. Potenciar el fútbol femenino me encanta, he vivido la experiencia en carne propia y contarán con todo el apoyo de mi parte. Eso implica transformaciones en la visión deportiva del país, lo que queremos es que lo que ordena la Constitución se pueda cumplir y es que cada organización deportiva sea democrática”, declaró Petro a El Alargue, de Caracol Radio.

¿Cuál es el equipo de fútbol al que sigue Gustavo Petro?



¿De qué equipo es hincha Petro? Durante el primer año de su alcaldía en Bogotá, en 2012, los dos equipos de la capital salieron campeones: Santa Fe, en el primer semestre, y Millonarios, en el segundo, por lo cual en su momento recibió las dos camisetas.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro (cen.) recibe la camiseta de Millonarios con su nombre del entonces presidente Felipe Gaitán. Foto: Juan Diego Buitrago. Archivo EL TIEMPO

Cuando Santa Fe ganó la séptima estrella, después de 35 años son conseguir un título de Liga, Petro posó con la camiseta roja puesta, lo cual dio indicios de su preferencia futbolística.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro con la camiseta de Santa Fe, en 2012, junto al autor del gol del título, Jonathan Copete. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Aunque nunca ha expresado abiertamente de qué equipo es hincha, hubo un episodio que indicaría que su corazón futbolístico es rojo. En noviembre de 2012, Petro trinó una fotografía de su hija Sofía con la camiseta de Millonarios.

Hincha de millonarios, 3/4 partes caribeña pic.twitter.com/z0XgasJB — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2012

(En otras noticias: James Rodríguez tendría otro interesado: versiones sobre otro club en puja)



Una de las reacciones a la foto fue de un hincha de Santa Fe que le preguntó que cuándo iba a ver a un miembro de la familia Petro con la camiseta cardenal. El entonces alcalde y hoy presidente electo le respondió: "Yo mismo".

DEPORTES