La final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se quedaron parados en los primeros segundos de la final de la Liga 2021-II, apenas el árbitro Wílmar Roldán dio el pitazo inicial del partido de ida.

El acto fue una protesta formal de los planteles de ambos equipos, respaldada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), como queja por la decisión de mantener el mismo sistema de campeonato en el 2022, pese a que hay menos fechas disponibles por las elecciones de congreso y presidente, la Copa América femenina, la eliminatoria y el Mundial de Catar 2022.



El comunicado de Acolfutpro tras la protesta

Segundos después de lo ocurrido, Acolfutpro emitió el siguiente comunicado explicando las razones de su protesta:



"Ante las inauditas decisiones adoptadas en la asamblea extraordinaria de la Dimayor, a cerca de los sistemas de juego que tendrán los campeonatos oficiales del 2022, los futbolistas profesionales de Colombia levantamos nuestra enérgica voz de protesta a través del acto simbólico que realizaron nuestros compañeros del Deportivo Cali y del Deportes Tolima, en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Dimayor, y a través de este comunicado:



"Es inadmisible que no seamos tenidos en cuenta en la toma de decisiones que afectan nuestra actividad profesional y que, anteponiendo intereses económicos, los directivos hayan aprobado un calendario de competiciones con un excesivo número de partidos, que afectan nuestros periodos de descanso mínimo entre juegos, lo que al final afectará nuestra salud y por lo tanto nuestro rendimiento de élite.



"El Mundial de Catar, la Copa América Femenina en Colombia y tres fines de semana de elecciones, deben ser las razones para implementar unos sistemas de juego más cortos, pensando en la calidad del espectáculo y no en la cantidad de partidos, y además gestionar nuestra carga de trabajo ya que somos los actores más importantes.



"Es increíble que no tengan en cuenta que hay futbolistas que, debido a las participaciones con sus clubes en competiciones internacionales, llegar a disputar cerca de 70 partidos en la temporada, por lo que una vez más serían castigados con un calendario tan cargado.



"No se entiende la razón por la que, en medio de esta saturada carga de partidos, decidieron disminuir a tres el número de sustituciones, pese a que sigue vigente la reglamentación de la FIFA para hacer cinco cambios y a que aún estamos en emergencia sanitaria por la pandemia de covid 19.



"Consideramos además que el anuncio de hacer un solo torneo de la liga femenina, entre febrero y mayo, sigue siendo insuficiente para que nuestras compañeras puedan desarrollar su actividad profesional y no corresponde a lo que se había anunciado sobre la posibilidad de que tuvieran competencias durante la mayor parte del año.



"Seguiremos apoyando a ACOLFUTPRO como nuestro representante en esa labor que realizan por alcanzar una NEGOCIACIÓN COLECTIVA con la FCF y la Dimayor, con la mediación del Ministerio del Trabajo, con la que podamos concertar unas condiciones laborales justas tanto por la salud de nosotros, como por el bien del juego en sí".



