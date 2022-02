Aldair Quintana era uno de los arqueros de proyección hacia el futuro en la Selección Colombia y fue convocado por los dos últimos técnicos de ese equipo, Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Sin embargo, los últimos meses han sido aciagos para el arquero de Atlético Nacional, que se ha visto comprometido en varios goles. Además, un audio suyo que se filtró en redes sociales, en el que se queja con malas palabras del trato de los hinchas verdes, lo dejó en el ojo del huracán.



Fue tan preocupante el tema que Quintana tuvo que salir a ofrecer disculpas en un video en sus redes. Pero desde entonces, perdió la titular de Nacional, que ahora tiene Kevin Mier.

Quintana volvió a la titular de Nacional y falló

El técnico Alejandro Restrepo puso un equipo alterno para enfrentar este domingo a Atlético Bucaramanga y Quintana volvió a aparecer como titular, en el que apenas es su segundo partido en el semestre. Pero su reaparición no fue buena.



Quintana quedó seriamente comprometido en el segundo gol del Bucaramanga, anotado por Sherman Cárdenas. El portero se enredó con la pelota en los pies luego de una devolución de Hayen Palacios. Alcanzó a rechazar, pero Jimer Fory, quien recibió la bola, la perdió con Kevin Pérez y, finalmente, llegó el 2-1 para los locales.



Para el segundo tiempo, Quintana no apareció en la cancha. Fue reemplazado por Mier. Ni siquiera se sentó en el banco de los suplentes. Hasta ahora, no hay versión oficial de lo ocurrido. ¿Pidió el cambio o el técnico le cobró el gol?



DEPORTES