Si algo falta en la Liga colombiana, es paciencia. La fecha 14 dejó a otros dos técnicos sin trabajo y ya son siete los equipos que han cambiado de entrenador.

Una de esas escuadras lo hizo en dos ocasiones, Envigado, que ya había sacado a Alberto Suárez en la fecha 2 y que ahora devuelve a Andrés Orozco a las divisiones menores.

Un habitual integrante de la lista de equipos que cambian de técnico, Atlético Bucaramanga, se quedó sin entrenador esta semana, con la salida de Alexis Márquez.



“La situación mía con la institución no es cómoda, los muchachos me pidieron que no lo hiciera. Uno tiene que ser consciente en qué momento hay que dar un paso al costado”, dijo Márquez en rueda de prensa, tras la derrota contra el Medellín.

"La situación mía con la institución no es cómoda, los muchachos me pidieron que no lo hiciera. Uno tiene que ser consciente en qué momento hay que dar un paso al costado", dijo Márquez en rueda de prensa, tras la derrota contra el Medellín.

Bucaramanga es el equipo que más veces ha cambiado de técnico en los últimos diez torneos (véase gráfico). Y el ambiente se dañó desde que el máximo accionista, Óscar Álvarez, hoy candidato a la alcaldía de Ocaña, diera unas declaraciones en las que insinuaba que se iba a llevar el equipo para esa ciudad.

“Siempre que he estado en el fútbol la pasión mía es traerme el fútbol profesional para Ocaña y es un sueño que lo iré a cumplir”, dijo Álvarez.

La estabilidad de Millos, Pasto y La Equidad

Solamente tres equipos, Millonarios, Deportivo Pasto y La Equidad, tienen el mismo técnico con el que arrancaron el año. Incluso, del lado azul, donde está el actual campeón de la Liga y de la Copa, este miércoles se anunció la renovación de Alberto Gamero por tres años más, hasta 2026, pensando en la participación en la Copa Libertadores del año entrante.

💙⚽️ #Gam3ro2026



Pero lo de Gamero y Millos no es frecuente en el fútbol colombiano, y menos en un frenesí de partidos ocasionado por el sistema de campeonato y en el que los tiempos de trabajo son escasos, porque hay competencia dos veces por semana.

Pero lo de Gamero y Millos no es frecuente en el fútbol colombiano, y menos en un frenesí de partidos ocasionado por el sistema de campeonato y en el que los tiempos de trabajo son escasos, porque hay competencia dos veces por semana.



Hay casos como el del América de Cali, donde Lucas González estuvo prácticamente afuera del equipo y los jugadores evitaron que lo despidieran, en una rueda de prensa en un ambiente pesado, con la barra brava apretando a las afueras de la sede de Cascajal.



América se recuperó y hoy a González lo elogian, después de haber soportado insultos. Pero el técnico sabe que todavía tiene que remar mucho para tener tranquilidad: “Estaremos en el paraíso el día que ganemos la Copa Libertadores, y estamos muy lejos”, declaró tras la goleada 4-1 a Nacional.



No se salvan ni chicos ni grandes. Bucaramanga y Jaguares son los más inestables, pero los casos de Junior, Cali y Santa Fe, en tiempos recientes, hablan de que la paciencia escasea en la Liga y que son muy pocos los que le apuestan a un trabajo a largo plazo. Y aún faltan seis fechas.



