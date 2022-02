El pasado martes 15 de febrero, Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, reveló a sus millones de fanáticos que su noviazgo con la futbolista Diana Celis había terminado.

En las historias de Instagram de su empresa @Epa_Kerratinas100k, afirmó: “Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”.



También pidió a sus seguidores que respeten su decisión en estos momentos, pues considera que es lo mejor para ella.



“No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, contó.

¿Hubo infidelidad?

Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones sobre una supuesta infidelidad, como motivo de la ruptura.



El rumor que tomó fuerza fue que Daneidy Barrera habría iniciado una relación con otra persona, llamada Karol Samantha, mientras se encontraba comprometida con Celis. Epa Colombia desmintió esta información.



"Voy a buscar una foto en Facebook para mostrarte que nuestra amistad ya lleva ocho o diez años y no se va a acabar jamás por gente que está hablando cosas que no son”, escribió.



Celis, jugadora de Independiente Santa Fe, publicó un mensaje en el que daba cuenta de la supuesta infidelidad.



“Siempre la verdad sale a la luz… Ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me voy a hacer quedar mal a mí por siempre ella quedar bien”, escribió Celis.



Y agregó: “Ella dice que no es Karol y sí es Karol con la que está saliendo. Quizás algún día se dé cuenta de a quién perdió… y ayer me entero que lo hace desde octubre”, finalizó la futbolista.

Daneidy y Diana se conocieron cuando ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena. Aunque fueron compañeras por 3 años, su noviazgo inició en el 2016.



A finales del año pasado, ambas comentaron que estaban muy enamoradas y que querían tener un hijo juntas.



DEPORTES