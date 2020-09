La razón por la que a esta hora no hay fútbol en Bogotá esta semana

El fútbol profesional colombiano reanudó actividades la semana pasada, con los dos partidos de la Superliga, en la que Junior se coronó campeón, y luego, con los dos partidos que estaban aplazados en la Liga, Cali vs. Millonarios y Pasto vs. Tolima.

A partir de este viernes, la Dimayor tenía programada la novena fecha de la Liga, pero los dos juegos que están en el calendario para disputarse en Bogotá están en duda.



(Lea también: Así quedó la clasificación general del Tour 2020, tras la etapa 18)



Este viernes, Equidad tiene programado recibir a Boyacá Chicó en Techo (6 p. m.), mientras Millonarios, en el calendario, debe enfrentar al Once Caldas el sábado a las 8 p. m., en El Campín.



Sin embargo, a esta hora no hay autorización por parte del IDRD para el préstamo de los dos escenarios. ¿La razón? No han recibido el permiso por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá, que solicitó unas modificaciones en el protocolo de bioseguridad.



EL TIEMPO consultó fuentes de esa entidad, que afirmaron que aún no se han hecho los cambios que habían pedido y por esa razón, a esta hora no hay autorización.



En los clubes que ofician como locales en esta jornada hay preocupación. Fuentes de Millonarios le confirmaron a este medio que los requerimientos pedidos por la secretaría ya fueron enviados por parte de Dimayor y que siguen a la espera de autorización para poder jugar los partidos.



(En otras noticias: Periodista español critica a Zidane y defiende a James)



Cabe recordar que ya se aplazó un partido que estaba programado en la capital, en la reanudación del torneo de ascenso: el juego entre Bogotá y Unión Magdalena se pospuso, según la Dimayor, por el "positivo que arrojaron las pruebas PCR realizadas a uno de los clubes".



DEPORTES

Más noticias de Deportes