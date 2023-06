Quien no querría estar cerca de 'cracks' como Messi o Kylian Mbappé al momento de entrar en la cancha, sostener su mano y escoltarlos mientras corean los himnos de sus países.



En cada partido de fútbol, es común presenciar cómo los jugadores salen a la cancha acompañados por niños y niñas, en una tradición que ha perdurado por 20 años.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles

Desde el mundial de Corea- Japón en 2002, momentos antes de iniciar el partido,

cada equipo sale de los camerinos con un menor de la mano para entrar al campo.



Este emotivo gesto no solo brinda un espectáculo visualmente atractivo, sino que también tiene un significado profundo tanto para los futbolistas como para los pequeños que los acompañan.



(Le puede interesar: Premios final Liga Betplay: ¿cuánto dinero se llevará el campeón del fútbol colombiano?).



Esta tradición comenzó como la promoción de una campaña del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que tenía como objetivo proteger la vida de los niños nivel global.



'Say Yes for Children' (Di Sí por los niños) tenía la idea de llamar la atención de los líderes mundiales y la sociedad en general sobre la urgente necesidad de promover los derechos de los menores y así intentar reducir los índices de pobreza y desigualdad en esta población, según la página oficial de la entidad.

Así que en alianza con la FIFA, la organización encontró la manera de difundir la campaña a través del acompañamiento de los niños a los jugadores de fútbol profesional antes de iniciar los encuentros deportivos durante el mundial.



(Siga leyendo: Conozca las mascotas de Cristiano Ronaldo y otros jugadores de fútbol).



Para entonces, un grupo de diez menores ingresaba al campo con una camisa que decía "FIFA/UNICEF" junto al nombre de la iniciativa. La cual también ayudó a incentivar el deporte entre los más chicos.



Lo que empezó como una propuesta de divulgación para llamar la atención tanto de los fanáticos como de los gobiernos alrededor del mundo, terminó por convertirse en un ritual en el campo de juego hasta la actualidad.

¿Cómo escogen a los niños?

De acuerdo con el portal del club de la Alianza Petrolera, algunas instituciones deportivas tienen acuerdos con organizaciones sin ánimo de lucro de la primera infancia, las cuales se encargan de escoger a los mismos.



(Lea también: Discord: recomendaciones para proteger la información de los niños).



Sin embargo, esto puede variar, pues también hay concentraciones que salen con los miembros inscritos en las divisiones menores de su club.

Cristiano Ronaldo, investigado por agredir a niño hincha del Everton



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias