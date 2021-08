¿Por qué los equipos no salieron para los himnos en el fútbol colombiano?

Los clubes afiliados a la Dimayor programaron este fin de semana una protesta por la violencia que se ha presentado en las tribunas tras el regreso de los hinchas a los estadios, después de más de un año de ausencia por la pandemia de covid-19.

En todos los partidos del fin de semana, en la Liga, el torneo de ascenso y la Liga Femenina, los equipos no se presentan a los actos protocolarios.



Luego, el árbitro central pita el comienzo del juego y, ahí sí, aparecen los planteles en el campo de juego.



La campaña se llama "La violencia aleja a todos del fútbol" y se mantendrá durante todo el fin de semana.



Cabe recordar que, en condiciones normales, los equipos son multados si no se presentan a los actos protocolarios.



El acto de protesta ya se vio en los partidos Llaneros vs. Fortaleza y La Equidad vs. Millonarios, en la Liga Femenina; Real Cartagena vs. Fortaleza, en la B, y Huila vs. Quindío, en la A.



