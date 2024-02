¿Por qué hay Liga de fútbol en Colombia todos los días? Dimayor y Win Sports explican

El fútbol colombiano no para. Este año se viene jugando casi todos los días: desde el 19 de enero que arrancó el campeonato y hasta el 4 de marzo, es decir, en 46 días, solamente hay tres días sin partidos, con programación de TV casi a diario, lo que ha despertado críticas desde los aficionados y la Asociación de Futbolistas profesionales, Acolfutpro.



Se apunta a que el principal problema es el calendario, pues la Dimayor debe programar las 54 fechas que hay en el año, 27 en cada torneo, lo que no le deja margen de maniobra, más en este año en el que además hay copas Libertadores y Sudamericana, más Copa América, Mundial femenino Sub-20, la B y Liga femenina.

El formato de dos ligas al año con fase todos contra todos y cuadrangulares semifinales, genera mayor cantidad de partidos a diferencia del formato europeo de un solo torneo anual. Incluso, que los mismo dos torneos con play offs en lugar de cuadrangulares como propuso la administración de la Dimayor a los equipos. El fútbol colombiano es en el que más partidos se juegan en el año, según informó en 2021 Acolfutpro, con más de 3.000 partidos, superando a España y Argentina.

Así las cosas, se han programado partidos casi todos los días, no más de 3 por fecha. El ritmo es frenético: el campeonato empezó el 19 de enero y solo ha parado el 23 y el 29 de enero, el 24, que fue la Superliga, y hasta el 4 de marzo habrá solo otra fecha libre, el 20 de febrero. Entre el inicio de la Liga de este semestre y la novena fecha que terminará el 29 de febrero, habrá pasado apenas mes y medio y ya se habrá jugado casi la mitad de la fase todos contra todos con un total de 90 partidos.



La administración de la Dimayor intentó modificar el formato para reducir el número de partidos, pero solo consiguió eliminar la fecha extra de clásicos. Fernando Jaramillo, su presidente, argumenta: “Tenemos compromisos contractuales ineludibles y eso hace que esté muy apretado el calendario... Es imposible programar diferente. No es culpa de la Dimayor. Las competencias internacionales también nos afectan, como la Copa América que nos obliga a terminar 8 días antes”.

Juan Carlos Peña, presidente de Win Sports, el canal oficial de TV del fútbol colombiano, dijo: “No hay ninguna intención de parte de Win en alargar las fechas para tener un partido que transmitir al menos por día. Nuestra lógica va más en función deportiva de acuerdo con la Dimayor y los equipos para poder cumplir con los calendarios. Hay mil variables para establecer los horarios: la iluminación de algunos estadios, el clima, los conciertos, las otras competencias como la B, la Copa América, la Liga femenina; también, las 72 horas de descanso de los jugadores... No es como cada quien quisiera que fuera”, dice.

Peña agrega: “La agenda de partidos se elabora cuidadosamente para cumplir con todas las variables. Las semanas y fechas no son estáticas: tratamos de ayudar a los equipos bajo el primer interés de salvaguardar la parte deportiva de la competencia y el campeonato. Nos guiamos por cosas fundamentales: defender el ecosistema que se conforma por la parte deportiva, la competencia y generar los recursos que la Dimayor quiere”.

Acolfutpro señala a la TV



El ritmo de competencia no da tiempo para descansar y esa es la principal queja de Acolfutpro, que se va de frente contra Win. “El torneo no permite el descanso como la ley laboral lo establece. Hay hasta 3 partidos por semana. Un equipo con copa internacional en promedio va a jugar cada 3.5 días; uno que juega copa nacional, cada 4.6 días, y los que no tienen copas, cada 5 días. Con la cantidad de partidos no hay nómina que resista”, dice Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación, quien recalca que los equipos tienen un desgaste adicional por los desplazamientos entre ciudades.



Puche ataca al canal Win por esta maratón de partidos. “No entendemos porque la TV no regula en bloques como se hace en otros países, por lo menos sábados y domingos que se juegue simultaneo. Porque obviamente Win va por encima de los intereses de todos y tienen que transmitir a diferente horas, 2, 3 partidos diarios”, dice Puche.



Peña negó tajantemente, eso: “No es cierto. Win nunca es la prioridad. Hay muchas prioridades juntas que deben ajustarse para mantener sano el ecosistema. Ninguna puede quedar aislada”, dijo.





PABLO ROMERO

DEPORTES

