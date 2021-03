¿Por qué falló el VAR en Medellín-Nacional? Así va el tema

Una falla técnica y otra humana, del árbitro Mario Herrera, empañaron el clásico entre Medellín y Nacional, que terminó empatado sin goles el sábado, e hizo que volvieran a aparecer las dudas sobre el funcionamiento del VAR.

El videoarbitraje dejó de funcionar en el minuto 76, justo cuando los jueces del VAR llamaron al central para que revisara un cabezazo de Álex Castro, jugador de Nacional, a James Sánchez, del Medellín, una acción casi igual a la de Teófilo Gutiérrez, de Junior, contra Jarlan Barrera y que hizo que Teo fuera sancionado con dos partidos de suspensión.



Sobre la falla técnica que sacó de servicio al VAR durante cerca de cinco minutos, la Comisión Arbitral y los coordinadores de la herramienta esperaban el reporte del proveedor tecnológico para determinar qué fue lo que pasó y emitir una comunicación oficial. Hasta ahora, el sistema en Colombia no había fallado.



Pero además del problema técnico, la actuación de Herrera fue lo que generó dudas por lo que pasó. Después de esperar varios minutos, el central permitió que Castro fuera reemplazado por Deinner Quiñones y cuando ya el VAR estuvo otra vez disponible, no quiso ir a mirar la jugada de nuevo. Esto generó un disgusto enorme en Andrés Cadavid, el capitán del Medellín, que incluso amenazó con sacar al equipo de la cancha. El DT Hernán Darío Gómez lo persuadió para terminar el partido.



Cadavid, sin embargo, dio una dura declaración en la rueda de prensa posterior al partido, en la que apareció con la camiseta al revés para no mostrar el escudo del Medellín.



“Quiero hablar en nombre de todo el fútbol colombiano y poner en contexto lo que pasó. El VAR está para ayudarnos, para que el fútbol sea mejor y más justo, no quiero armar polémica, solo contar lo que pasó y que cada uno tome su opinión. En el terreno de juego hubo dos expulsiones, por dos acciones del mismo jugador seguidas. Independientemente de que haya sido un jugador de Nacional o que haya pasado con otro equipo”, señaló Cadavid.



“Nosotros le dijimos al árbitro que considerara la jugada, pero el error o no sé qué puede pasar... se va la señal del VAR y en un fútbol profesional, en una liga tan importante como la colombiana, no se puede ir la señal en una jugada con una posible tarjeta roja. De ahí el árbitro me dice que se fue la señal y le respondo que no podemos seguir mientras no esté la señal”.



“Acto seguido hay un cambio en el rival por el jugador que de pronto expulsan (Álex Castro), después del cambio, viene el árbitro y me dice: ‘ya llegó la señal’, entonces le digo que viéramos la jugada y si hay que expulsarlo, devuelvan el cambio, pero el árbitro consideró seguir el partido. Hasta ahí llego yo, hasta ahí voy a hablar yo, porque nos estamos jugando plata, prestigio. No estoy hablando porque fue Nacional, puede pasar por cualquier equipo, por eso vengo a hablar sin escudo”, agregó.



El técnico del DIM, Hernán Darío Gómez, también se refirió al tema y respaldó las palabras del capitán rojo. “El camerino, los jugadores y todos en el Medellín les damos todo el apoyo a las declaraciones del capitán (Cadavid), donde está siendo formativo, queriendo ayudar al fútbol colombiano, son declaraciones tranquilas que vino en representación de todos nosotros como capitán”.



