Laury Marriaga es la mujer de la que habló todo el país en la última semana, por cuenta de su supuesta relación con el artista vallenato Poncho Zuleta.

Y aunque todo indicaba que el vinculo era real, el pasado domingo se conoció que sus fotografías y videos hicieron parte de una campaña de expectativa por el lanzamiento de la canción 'La Frunita.



Ahora, tras esa información, apareció Daniel Machacón, la pareja real de Marriaga, exvolante de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría en 2005.



Su respuesta: certera.



Aparece la pareja real de la 'Frunita'

El artista vallenato y su 'falsa novia'. Foto: Instagram: Poncho Zuleta

Daniel Machacón, de pasado por Junior y quien tiene su propia estrella en la ventana de campeones del equipo tiburón, conquistó un título (campeonato 2004-II) vestido de rojiblanco.



Su pasado como futbolista es bien recordado en Barranquilla, ciudad desde la que apareció en un video charlando con Marriaga y Zuleta.



En la grabación, Zuleta y su pareja le agradecen por mantener la calma ante el impacto mediático de la campaña del nuevo lanzamiento del artista.



Ante eso, se alcanza a ver en el clip la tranquilidad de Machacón y la muestra de apoyo a su pareja por lo vivido.



Con una sonrisa, Machacón la felicita a Marriaga.



Luego, ella le agradece su respaldo con un sentido mensaje:



"Aquí el crack eres tú. Yo pensé que era muy fuerte mentalmente hasta que me abrazabas y me decías: 'ya casi acabará'. Gracias por decirme que dejara de leer comentarios, que tu sabías quién era yo", le escribió ella a través de redes sociales.



Mientras muchos los critican, ellos se disfrutan el momento.



"Gracias mi amor, aquí no hay Toyota, pero estamos creciendo juntos", mencionó ella, haciendo alusión al supuesto regalo que le había hecho Zuleta durante su 'relación'.

