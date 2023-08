Apenas comienza la séptima fecha de la Liga 2023-II y ya han caído cinco directores técnicos por culpa de los malos resultados. El turno ahora es para otro de los candidatos a pelear por no descender, Jaguares.

El DT Pompilio Páez anunció su renuncia al club de Montería en rueda de prensa, tras perder este martes 0-1 contra Unión Magdalena en el arranque de la séptima jornada.



“La verdad, yo no quiero seguir. A mí me gusta ganar, entiendo el esfuerzo que hace Jaguares, su junta directiva”, dijo Páez en la sala de prensa del estadio Jaraguay.



"Me considero entrenador, más que todo, quería aportarle al fútbol colombiano, en este caso a Jaguares, a jugadores jóvenes. Jaguares tiene un equipo con mucho jugador experimentado, puede hacer un gran proyecto", agregó.

🚨“En ese sentido yo me siento muy incómodo, es mejor que venga otra persona” Pompilio Paéz.



El hasta hoy DT de Jaguares presentó su renuncia en la rueda de prensa posterior a la derrota 1-0 ante Unión Magdalena. — Melanie🦋 (@Melanie_Wanke) August 23, 2023

Páez había llegado a mediados de este año en reemplazo de Carlos 'Piscis' Restrepo, quien dejó el cargo para asumir el cargo de director de las selecciones juveniles de Colombia.



El técnico pereirano apenas dirigió siete partidos y solamente ganó dos, a Boyacá Chicó y Millonarios. Los otros cinco encuentros terminaron en derrota.

Antes de Páez, perdieron su puesto Alberto Suárez (Envigado), Mario García (Boyacá Chicó), Hernán Darío 'Bolillo' Gómez (Junior) y Néstor Craviotto (Atlético Huila).



Solamente tres equipos tienen el mismo técnico con el que comenzaron el 2023: Millonarios (Alberto Gamero), La Equidad (Alexis García) y Deportivo Pasto (Flabio Torres).



DEPORTES