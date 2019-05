Las polémicas decisiones arbitrales en el juego América-Millos

Mucho trabajo tuvo el árbitro Bismarks Santiago en el partido entre América y Millonarios del cuadrangular A del fútbol colombiano, que terminó con victoria azul 1-2 en el Pascual Guerrero.

Santiago tuvo jugadas puntuales que son motivo de polémica, más allá de las 9 amarillas y las dos rojas que sacó en el partido.



La primera gran polémica fue al minuto 6 del segundo tiempo cuando expulsó por doble amarilla al jugador de Millonarios Andrés Román. El jugador ya tenía amarilla, por una falta al minuto 40, pero en la segunda acción, el árbitro interpretó que derribó a un rival cerca del área. Le puso la otra amarilla y lo expulsó.



La segunda polémica fue el penalti que pitó a favor del América, al minuto 95, por una falta de Duque sobre Medina. El juez determinó que la falta fue dentro del área.



Posteriormente, Santiago expulsó con roja directa a David Mackalister Silva, por una falta desde atrás sobre un rival.



Estas acciones despertaron la reacción del técnico Jorge Luis Pinto, quien señaló:

"Lo que vi hoy no lo veía hace mucho, pero dejémoslo para el presidente de la Dimayor, ojalá tenga una reunión con él".



EL TIEMPO consultó al experto arbitral de Caracol Radio, José Borda, quien señaló que su calificación para el árbitro Santiago es de 8 puntos, porque acertó en todas sus decisiones. En la expulsión de Román hay una falta que corta un ataque peligroso, lo que los periodistas llaman falta técnica".



Sin embargo, el analista Rafael Sanabria, de Blu Radio y Fox Sports, lo calificó con 4 puntos. "Muy flojo", dijo. Para Sanabria, fueron varios los errores de Santiago. "La amarilla para Jaramillo no era; no expulsó a Segovia, del América, a los 46; a los 50 en la expulsión de Román ni siquiera hubo falta. Al 54 se confiaron en el cambio en Millonarios y no debió ponerle amarilla a Pérez. Al 88 no da la falta sobre Banguero y le da amarilla a Paz. Y se equivoca el asistente. En el penalti debió expulsar a Duque que ya tenía amarilla. Y para terminar, no era roja para Silva", dijo.



