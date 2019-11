Las polémicas del partido entre América y Santa Fe

Muy accidentado fue el partido entre América de Cali y Santa Fe, en el Pascual Guerrero, que terminó con victoria escarlata 2-0.

Sin embargo, el partido tuvo muchas jugadas polémicas y fallas y aciertos del árbitro Gustavo Murillo.



En el primer tiempo vinieron las primeras jugadas discutidas. En concreto, tres jugadas que América protestó como penaltis y no fueron sancionados.



Primero, hubo una falta en el área de Herrera sobre Michael Rangel. Hay falta y el árbitro no la sanciona.



Segundo, hubo una protesta por una falta de Torijano al borde del área. El central acertó al pitar tiro libre, porque la infracción fue afuera. Amonestó a Torijano y no lo expulso.



Tercer, nueva falta en el área, esta vez de Herrera contra Pisano. Murillo decide que no hay falta.



Sin embargo, los retos más duros vinieron en la segunda parte.



La cuenta VAR Central de análisis arbitral, en Twitter, reseñó las jugadas con sus comentarios de lo sucedido.



Primero: gol de Pisano en aparente fuera de juego.

HABILITADO: No hay fuera de juego de Pisano en la anotación de América. Punto positivo para el asistente Dionisio Ruiz. #LigaÁguila pic.twitter.com/q9XZkaJ1I7 — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) November 29, 2019



Segundo: Murillo anula el gol del empate de Santa Fe, a Balanta, por estar en posición adelantada en la primera acción, antes de que Velásquez filtrara la pelota para el gol. El asistente arbitral Wílmar Navarro levantó la bandera y luego la bajó. Murillo convalidó el gol y luego, tras diálogo con su asistente, decide anularlo.

TOMA 1: Balanta está en fuera de juego, el asistente Wilmar Navarro levanta la bandera marcando el fuera de juego cuando este interviene en la jugada... pic.twitter.com/PjK8DwA8bb — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) November 29, 2019

TOMA 2: Murillo da continuidad a la acción, la pelota queda en posesión de América, que queda perfilado para armar un contra ataque, el asistente baja la bandera para dejar seguir, pero Sierra le entrega nuevamente la pelota a un jugador de Santa Fe y de allí nace el gol. pic.twitter.com/pYbWRn1q6Z — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) November 29, 2019

Tercero: de inmediato viene el segundo gol escarlata, en otra polémica jugada, tras un saque largo del portero Volpi, la pelota le cae a Rangel, quien se encuentra en aparente fuera de juego.



El partido termina con las airadas protestas de Santa Fe, que perdió por expulsión a Roa y Otero, que eran suplente.



DEPORTES