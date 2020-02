Polémica por censura a pancarta en el partido de Millonarios

El comienzo de la campaña para Millonarios no fue bueno. La derrota contra Jaguares en Montería, por 4-1, les dolió mucho a los hinchas. El equipo tenía los mismos puntos del último clasificado antes del partido contra Boyacá Chicó.

Por esta razón, algunos hinchas de Millonarios expresaron su disgusto por el rendimiento del plantel. Ya en redes sociales había quejas antes del encuentro contra los jugadores, no tanto contra el DT Alberto Gamero.



En la parte baja de la tribuna oriental, los hinchas ubicaron una pancarta destinada al plantel: "Jueguen como cobran", decía el trapo, en alusión a los salarios que paga el club, una de las nóminas más costosas del país.

“Jueguen como cobran”, la bandera que está en el sector oriental de El Campín para Millonarios vs Boyacá Chicó pic.twitter.com/er4kCs4hNo — Felipe Valderrama (@ValderramaFeli) February 15, 2020

Otro grupo de hinchas, en la parte alta de oriental, puso otra bandera con la leyenda #lopagarásumadre, como queja contra el canal Premium. La policía obligó a retirarlo.



EL TIEMPO habló con el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, sobre este acto en que fue retirada esta pancarta y aseguró que desde la entidad no se dio ninguna orden de quitarla.



"Me enteré de lo que había sucedido. Lo vi por las redes sociales. La Dimayor no tuvo que ver en este acto. Soy un hombre demócrata y entiendo este tipo de expresiones", le dijo a este diario.



Cabe aclarar, que según el reglamento de la Fifa, se permite retirar este tipo de mensajes cuando estos contienen algún tipo de insultos o se mete en temas políticos.

La Policía se encuentra analizando el video que los lectores encuentran arriba de este párrafo, porque todo indica que los que bajaron la pancarta fueron las personas de la logística dentro del estadio y no miembros policiales.



Según se ha podido averiguar, la persona que viste de verde y se ve en el video retirando esta pancarta es de logística, aunque hay algunos policías a su lado. Se espera respuestas al análisis de las imágenes.



DEPORTES