Polémica defensa de Ramón Jesurún del arbitraje colombiano y del VAR

Las polémicas con la actuación de los árbitros y el VAR siguen siendo pan de cada día en todas las fechas de la Liga colombiana. Las críticas arrecian y el nivel de los jueces es cada vez más cuestionado.

La más reciente ocurrió este domingo, en el partido que Jaguares le ganó 2-1 a Millonarios. El juez central de ese partido, Luis Delgado, sancionó un penalti a favor del visitante que nadie vio en su momento. La Federación Colombiana de Fútbol reveló los audios del VAR y le dio la razón al árbitro.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, se refirió a esa jugada puntual y le dio total respaldo a Delgado. “Estaba viendo el partido sin problemas y de pronto, en el minuto 90, pitan un penalti que nadie vio. Yo no lo vi. Empecé a ver la repetición del partido y quedé con la preocupación. Hoy publicamos el audio del VAR y es penalti, el árbitro actuó perfecto. Que es sutil, que es imperceptible. Eso es otra cosa, el reglamento no habla de imperceptibilidad”, dijo Jesurún en ESPN Equipo F.

Jesurún volvió a referirse a la polémica del partido Pereira vs. Junior, en la que el árbitro Andrés Rojas y el VAR validaron un gol de Steven Rodríguez, pese a que Carlos Bacca estaba adelantado en la jugada previa.

“Esa noche yo no dormí, preocupado, y me levanté muy temprano a ver el video. Yo no soy árbitro, acá soy hincha: veo que el arquero no se movió, que Bacca no lo desconcentró. Llegué a la oficina, pedí que mandaran el audio del VAR, y era lo mismo que había percibido. Pedí como un favor personal que se estudiara internacionalmente. Y me dijeron que era una jugada rarísima, pero nos felicitaron, que el VAR actuó bien”, señaló el dirigente.

Jesurún cree que hay que bajarles el tono a las críticas hacia los árbitros y el VAR. “Tenemos que tener la madurez y no siempre pensar que hay mala fe o corrupción. Siempre tratan de acertar y siempre actúan de buena fe. Los europeos siempre aceptan lo que decida el VAR. Ellos siempre nos llevan ventaja, eso nos podría ayudar. Si nosotros cambiamos, eso podría ayudar a evitar la generación de violencia que ese tipo de comentarios nos está generando en el fútbol colombiano”, declaró.

Jesurún no quiere que se revelen todos los audios del VAR

El presidente de la FCF no es partidario de revelar todos los audios del VAR. “Nosotros no podemos convertir todos los auscultamientos que hace un árbitro en 10 partidos del VAR y sacarlos a la luz pública. Nos volveríamos locos. Tenemos que ser selectivos y buscar los audios que hayan generado duda razonable dentro del aficionado, dentro de la prensa y dentro del contexto del fútbol”, explicó.

También defendió el hecho de que los encargados del VAR no hayan sido árbitros de mucha experiencia, con un curioso ejemplo. “No necesariamente para ser un árbitro VAR tiene que haber dirigido. Voy a poner un ejemplo de la vida real. Hoy, científicamente hablando, para detectar cáncer, auscultan a una persona: no necesariamente son médicos, a través del computador, de imágenes producto de los exámenes que se le hacen al paciente, hay ingenieros, economistas, administradores, son los que tienen la gran verdad de lo que el paciente tiene. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo he mirado en michas páginas. Tengo un amigo que es ingeniero y mecánico que es experto en decidir imágenes sobre eventuales enfermedades que conducen al cáncer y lo que dice él es exacto, independientemente de lo que dice el médico. No necesariamente los que manejen el VAR han sido árbitros, e incluso árbitros exitosos. ¿Por qué no van a generar confianza si están preparados?

Según Jesurún, nunca antes los árbitros colombianos habían estado tan preparados como ahora. “Lo que ha invertido la Federación en los últimos tres o cuatro años en la preparación del VAR, de árbitros VAR, de asistentes y de árbitros normales es cuantioso. Nunca habíamos tenido una preparación de los árbitros de tanta calidad como en los últimos tres o cuatro años. Lo que pasa es que la tecnología desnuda hasta el más mínimo detalle. Los árbitros de pronto no tienen el momento de tomar una decisión determinada que de pronto el VAR se los está dando. El VAR 100 por ciento inventado no está”, aseguró.

Jesurún no está de acuerdo con la profesionalización del arbitraje. “El tema de la profesionalización del arbitraje suena bonito, suena ideal, pero los ejemplos en el mundo no han sido exitosos. Que sean funcionarios 100 por ciento del fútbol y trabajando todo el tiempo para el fútbol no sería fácil. Nosotros no tenemos la concentración del fútbol en una misma región. En Argentina, el 80 por ciento están en Buenos Aires. En Paraguay, está todo en Asunción. Colombia es un país muy denso y heterogéneo. Además, empresarialmente es muy complicado, contratar 100, 150 árbitros y que el mismo árbitro cometiera dos errores flagrantes. Qué pasaría”, insistió.

