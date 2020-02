Polémica declaración sobre las mujeres en el periodismo deportivo

El fútbol femenino en Colombia ha tenido que dar unas fuertes batallas para abrirse un espacio para su desarrollo y su práctica. Han sido muchas las luchas que han dado las futbolistas por tener año tras año una Liga que les permita continuar con esta práctica, que a nivel de selecciones ha dado réditos en algunos de los torneos mundiales. Además, hay jugadoras que han podido dar el salto y jugar en el balompié internacional.

Pero esta no es la única lucha que han tenido que afrontar las mujeres dentro del deporte en el país. También existe ese problema dentro del periodismo deportivo, en el que muchas mujeres se han venido abriendo espacio, pero que han sido tachadas por una parte del público, por el mismo hecho de ser mujeres y por no darles el mismo peso a sus comentarios, como se los dan a los hombres que cubren la fuente.



Precisamente sobre este tema, Jorge Andrés Bermúdez, uno de los comunicadores que más ha generado polémica por sus comentarios en los diferentes espacios de los que ha participado, estuvo en un conversatorio con unos estudiantes de la CUN para hablar sobre periodismo.



Fue en esta charla, en la que tuvo unas palabras sobre el papel dentro del periodismo deportivo, que generó algunas críticas y rechazo por las periodistas.



“Yo sí creo que todas las mujeres están en la capacidad de estar en el periodismo, pero se tienen que preparar. Infortunadamente en Colombia aún no hay una mujer que hable de fútbol como debe ser”, fueron sus palabras.



Además, Bermúdez defendió la realización del fútbol femenino en el país, aunque aclaró cuál es el problema más grande al que se enfrentan. “Las mujeres tienen derecho a jugar, pero Colombia es un país machista y atrasado. Colombia no es un país del tercer mundo, somos del 30 mundo".



Estas polémicas declaraciones se dan cuando este jueves se iba a dar a conocer cuál va a ser el calendario de la Liga de fútbol femenino, que se jugará este año.



DEPORTES