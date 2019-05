Mire la jugada polémica del primero gol del Junior, ¿era penalti?

El primer gol del encuentro entre el Deportivo Cali y Junior tuvo su dosis de polémica luego que el árbitro del encuentro Wilmar Roldán sancionara pena máxima por una falta que le cometieron a Freddy Hinestroza, al borde del área de 16.50 mts. Esta fue la acción, ¿era o no era penalti?

¿AFUERA O ADENTRO? Roldán sancionó esto como penal para Junior. Si es falta, pero creo que es afuera por cuestión de milímetros nada más!!! La vi varias veces y siento que la zancadilla se produce afuera. Jugada muy cerrada para el ojo humano. Con VAR creo hubiese sido distinto. pic.twitter.com/QoqohTDud8 — 🖥 El VAR CENTRAL (@ElVarCentral) 17 de mayo de 2019

Aunque en la imagen no se puede divisar con claridad si la infracción fue o no adentro del área, se puede decir que no fue penalti por una mínima distancia. Sin embargo, por lo complicada de la jugada al juez del encuentro le quedaba complicado darse cuenta de este mínimo, pero importante, detalle.



