Este lunes se reunirán de emergencia los seis integrantes de la Comisión Disciplinaria del Campeonato y del Comité de disciplina de la Dimayor para ampliar la investigación sobre el escándalo en el ascenso del Unión Magdalena a la A este sábado.



Aunque la jugada y desidia de los jugadores de Llaneros en el segundo gol del Unión parezca evidente, los entes investigadores deben seguir el debido proceso para esclarecer los hechos.



Jorge Armando Otalora, Daniel Perea y Jorge Iván Palacio, de la Comisión Disciplinaria del Campeonato y Francisco Ochoa, Manuel Ardila y José Herrera del Comité de disciplina de la Dimayor estarán reunidos con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Acción del juego entre Llaneros y Unión. Foto: Dimayor





“La idea es llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no se quede ahí como se queda un montón de cosas. Queremos llegar al fondo para ver si es una actitud individual de algunos jugadores o hay algo mucho más grave detrás de eso”, aseguró a EL TIEMPO Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.



En esta reunión se determinará cómo procede la investigación, acorde al proceso reglamentario y se evaluarán las medidas que se podrían tomar en este momento.



A pesar de no tener medidas cautelares, no se descartan medidas como la suspensión parcial del campeonato o el ascenso que consiguió este sábado el Unión Magdalena hasta que se resuelva la investigación.



