Pinto, primer DT amonestado en la Liga, le 'cantó la tabla' al árbitro

Jorge Luis Pinto pasó a ser el primer entrenador que recibió una tarjeta amarilla en el fútbol colombiano. Aplicando una de las nuevas normas del reglamento del fútbol, el árbitro del encuentro, Gustavo Murillo, entre Millonarios y Once Caldas amonestó a Pinto y esta fue reacción.

“Puede ser bueno (amonestación a los técnicos), lo que está mal es el hostigamiento desde antes del partido. Eso tiene que contemplarlo la Fifa. No me puede estar diciendo un juez de línea que me van a echar, que me saca, desde antes de que inicie el partido. Luego viene el otro y me dice lo mismo. Que miren ellos el reglamento. En el momento que me sacaron la tarjeta era cuando más disciplinado estada”, declaró el entrenador, en la conferencia de prensa luego del partido.

En lo deportivo, Millonarios logró un triunfo con lo justo, dominó el primer tiempo, pero en el segundo su arquero, Jefferson Martínez, fue la figura del partido.



“No fue el mejor partido de Millonarios, pero tampoco fue malo. Algunos jugadores van tomando el ritmo. Es importantísimo haber ganado y hay que corregir. Pero no hemos llegado al punto esperado”, dijo Pinto.



A la espera que se confirme si Wuilker Faríñez continúa en Millonarios y si se da el regreso de Juan Camilo Salazar, el equipo embajador visitará el próximo sábado 27 de julio al Atlético Bucaramanga por la tercera fecha de la Liga II-2019.



