Pinto deja la puerta abierta para irse de Millonarios

Jorge Luis Pinto confirmó este viernes que tuvo una dialogo con el presidente de la de Federación de Fútbol de Panamá, Manuel Arias, sobre la posibilidad de asumir como director técnico de la selección panameña. El técnico aclaró lo que dijo: “Déjenme mirar, déjenme pensar”, acerca de una posible protesta.

“Sí me llamó el presidente de la Federación de Panamá. Le explique cosas, me explicó cosas y de pronto hablamos y miramos. Déjenme mirar, déjenme pensar le dije. Le agradezco al presidente y a Panamá tenerme en cuenta. Haremos las cosas los próximos días con calma. No hay una determinación, hay que valorar muchas cosas. Miraremos y valoraremos cosas, hay muchos pro muy buenos y otros que hay que valorar. No es que me voy ya, de ninguna manera”, declaró el técnico de Millonarios en conferencia de prensa.

"Me llamo el presidente de la federación de Panamá, le agradezco que me hayan tenido en cuenta"

Según la información del periodista Álvaro Martínez, del programa El Marcador -Canal Onda Sports (Panamá)- en las próximas semanas algunos miembros de la selección de Panamá tendrían una reunión con Pinto para hablar de algunas diferencias que tiene el DT para asumir el cargo.

La preocupación de Jorge Luis Pinto si llega a ser el técnico de la Selección de Panamá

Lo que le preocupa al técnico colombiano, según informó el mismo periodista, es que Panamá solo tiene una cancha de pasto natural a disposición del combinado nacional. Además, el nuevo formato de clasificación de la Concacaf al Mundial de Catar 2022, en el que los equipos que participan en los dos hexagonales son elegidos por ranking Fifa, no convencería del todo a Pinto. ¿Se dará otra salida en Millonarios?...

