Pinto, Autuori y Suárez: los refuerzos están en el banco

Acabó la espera, el viernes pasado arrancó una nueva Liga, con nuevo formato (sistema todos contra todos y cuadrangulares), con un calendario ajustado, y sin muchas novedades rutilantes, más allá de la permanencia en el Medellín del goleador Germán Cano, de la llegada a Nacional del argentino Hernán Barcos y de la notable salida del goleador de Santa Fe, Wilson Morelo. En ese escenario, los mejores refuerzos están en los banquillos, por la presencia de tres técnicos de mucha experiencia y prestigio internacional: Jorge Luis Pinto, en Millonarios; el brasileño Paulo Autuori, en Nacional, y Luis Fernando Suárez, que pasó de Equidad al campeón Junior. Ellos son los grandes fichajes del campeonato.

Este domingo se estrena Pinto de manera oficial en Millonarios, de visita a Envigado, y hay muchas expectativas por su regreso al equipo (estuvo dos veces, en 1984 y 1998), tras su periplo internacional en las selecciones de Costa Rica y Honduras.



Pinto, a sus 66 años, llega a imprimir su sello: “Ritmo, intensidad, manejo de la pelota y regularidad, que como empecemos terminemos”, eso es lo que dice Pinto de su idea en el equipo embajador, lo que quiere y lo que ya fue construyendo durante la pretemporada, con el título del torneo amistoso Fox Sports que le ganó en la final a Independiente Santa Fe.

He sido campeón en todos los lugares en los que he estado, sexto del mundo, y he estado en los Juegos Olímpicos. Mi tema es la disciplina, y en eso baso mi trabajo FACEBOOK

Pinto no viene a especular. Tiene mucha experiencia como para saber que en Millonarios no le sirve ni siquiera ser segundo. Lo reafirmó el día de su presentación oficial. Así que a eso viene, a ganar la Liga, y debe hacerlo prácticamente con el mismo plantel que el año anterior no ganó nada con Miguel Ángel Russo, con la salida de Andrés Cadavid y Ayron del Valle como sus bajas más importantes, y con la incorporación de Juan David Pérez como su refuerzo más notable. El reto de Pinto será poner a andar a ese mismo equipo, bajo su filosofía de juego y su exigencia. “He sido campeón en todos los lugares en los que he estado, sexto del mundo, y he estado en los Juegos Olímpicos. Mi tema es la disciplina, y en eso baso mi trabajo”, dijo el DT a su llegada.



Con Pinto llega a la Liga 2019 otro entrenador de mucha experiencia por Brasil, Portugal y Asia. Se trata de Paulo Autuori, un trotamundos de 62 años que aterrizó en Atlético Nacional en un momento difícil del club, que este año necesita volver a ganar la Liga y ser protagonista en la Copa Libertadores. Autuori llegó al equipo verde a comienzos de noviembre del año pasado, dirigió un partido, el último de la fase todos contra todos, en el que Nacional empató 2-2 con Leones y quedó afuera de los ocho.

Fue un estreno amargo. Pero el real, el que espera la afición y el club, es en esta Liga. Era ayer contra Once Caldas, cuando el brasileño ponía en escena su trabajo de pretemporada.

El sistema defensivo no me ha gustado FACEBOOK

Autuori ya probó el nivel del fútbol colombiano, en el torneo amistoso de Bogotá, y fue sincero, notó las fallas de su equipo. Nacional perdió los tres partidos, contra Millonarios, América y Santa Fe. “Lo más importante es que sabemos dónde cometemos los errores y en el camarín hemos hablado de este tema. El sistema defensivo no me ha gustado, y cuando hablo del sistema defensivo, hablo de todo el equipo y no solamente la defensa”, dijo Autuori.



El DT brasileño se mantuvo firme cuando le dijeron que Nacional no iba a poder fichar por el litigio que tiene con Cortuluá, y dijo que sus planes no cambiaban. Pero como el club fue habilitado para contratar, el DT pudo barajar opciones, como la llegada del argentino Hernán Barcos, gran refuerzo para el campeonato, y llegó el portero José Fernando Cuadrado. Pero perdió a Jorman Campuzano, jugador lleno de futuro que se fue a Boca Juniors. Autuori viene a Nacional y al fútbol colombiano para ser campeón, pero además se espera que el equipo juegue bien, que conserve su identidad y que vuelva a figurar a nivel internacional.



A Pinto y Autuori se une otro estratega de pergaminos. Luis Fernando Suárez, el exseleccionador de Honduras y Ecuador que, tras su paso por Equidad, estuvo sonando para varios equipos del fútbol colombiano y del exterior, finalmente fichó con Junior, con el que perdió en su estreno, el miércoles pasado en la ida de la Superliga, que se resolverá este domingo en Ibagué contra Tolima.

Es una presión grande, pero la experiencia nos puede ayudar. Este es un punto de crecimiento, porque Junior atrae FACEBOOK

Suárez es un técnico que ya fue campeón en la Liga, en 1999, con Nacional. Un entrenador de mucha experiencia, que ha estado en mundiales, pero tendrá un difícil reto en el Junior, actual campeón, donde muchos técnicos han pasado sin pena ni gloria, incluso entrenadores de gran perfil en Colombia, como Alberto Gamero, que no pudo triunfar. “Es una responsabilidad muy grande, es el campeón y hay que iniciar bien. Es una presión grande, pero la experiencia nos puede ayudar. Este es un punto de crecimiento, porque Junior atrae”, dijo Suárez el día de su presentación. Su reto no puede ser inferior a lo logrado por Julio Comesaña, es decir, pelear otra estrella y luchar en la Copa Libertadores. Tiene la base de ese equipo, con las ausencias de Jarlan Barrera y Yonny González.

Los otros técnicos de la Liga

Además de ellos tres, que son los rutilantes de este campeonato, se estrenan o reestrenan otros cuatro entrenadores. El argentino Lucas Pusineri, tras ascender al Cúcuta, llegó al Deportivo Cali, otro de los equipos necesitados de título. Humberto Sierra ocupará el puesto que dejó Suárez en Equidad. Será su primera experiencia como técnico en propiedad, tras ejercer como asistente. Alexis García vuelve al ruedo y ahora está al frente del Deportivo Pasto, y Sebastián Méndez toma las riendas del Cúcuta. Entre los técnicos que se mantienen, se destaca a Gamero, campeón en el primer semestre del 2018 con Tolima y quien acaricia ahora el título de la Superliga. También se quedó el uruguayo Guillermo Sanguinetti, al frente de Santa Fe, que debuta este domingo contra el Pasto, y el ecuatoriano Octavio Zambrano, con el Medellín.







Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET