La nueva crítica de Pinto tras la derrota de Millos contra América

El técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, entró en una nueva polémica al lanzar declaraciones en contra de la comisión arbitral, luego de la más reciente derrota del equipo contra América.

Pinto criticó que hubieran designado al árbitro Bismark Santiago en el partido contra los escarlatas.



“Me parece que la Comisión Arbitral jamás nunca puede nombrar al mismo árbitro que tuvo tantos problemas con nosotros”, indicó el técnico al programa ‘Central Fox Colombia’.



Al entrenador albiazul le quedaron dudas en las decisiones del juez, como en la expulsión de Felipe Jaramillo y el penalti para el América. “Tenemos muchas dudas de las dos jugadas, especialmente de la expulsión de Jaramillo. Donde no hay una razón lógica, el atacante de América no iba en camino de gol ni tenía el balón completamente controlado”.



"El árbitro llevaba la jugada a 20 metros. No tiene ninguna influencia el juez de línea”, apuntó", dijo el entrenador.



Pinto no se excusó en la actuación arbitral para explicar la derrota de Millonarios contra los escarlatas. “Cometimos errores, los cambios nos perjudicó el manejo del partido”, confesó.



"Tenemos que hacer autocrítica en las expulsiones, dando ventajas en momentos críticos... Ya pasó el partido y pensamos en asegurare la clasificación".



