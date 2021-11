El 'Pibe' y los cambios de 'look' más estrambóticos del fútbol colombiano

Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama sorprendió a todos los colombianos este martes con su repentino cambio de 'look' después del primer puente festivo de noviembre.



La fotografía, en la que la frondosa cabellera que acompañó su exitosa carrera deportiva ‘brillaba por su ausencia’, causó una ola de reacciones que llevó a despertar el baúl de los recuerdos de los cambios de imagen más inesperados y estrambóticos que han tenido las grandes figuras de nuestro fútbol.



Aunque la tendencia de cada época define la ‘exoticidad’ de cada corte o peinado, existen casos icónicos que por su singularidad quedarán marcados para siempre en la memoria de los apasionados por el deporte rey.

Aquí le presentamos una selecta lista de futbolistas en la que hay dos claves aseguradas: talento y estilo.



Mucho estilo. A veces 'demasiado'.



(Le puede interesar: Mohamed Salah será una materia en los colegios de Egipto).

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama

Facebook Twitter Linkedin

Valderrama debutó como profesional en el Unión Magdalena a comienzos de los 80. Foto: AFP, @pibevalderramap

Aunque al eterno ‘10’ colombiano se le ha visto cambiar el color de su pelo en diversas ocasiones, el hecho de que su cráneo no estuviese circundado por el afro, que inspiró a millones de niños, representó todo un motivo de asombro para la sociedad.



Hasta el momento, el hombre que manejó los tiempos de la Selección Colombia durante finales de los ochenta y la mayoría de los noventa no ha dado ninguna explicación sobre el repentino cambio de imagen.



Como solía hacer con sus pases milimétricos: en cualquier momento sorprenderá.

René 'el Loco’ Higuita

Facebook Twitter Linkedin

Higuita levantó el trofeo de la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional. Foto: Archivo EL TIEMPO, @higuitarene1

Si viajamos a los llamativos cortes de pelo que guiaron el fútbol nacional a finales del siglo XX, es indispensable hacer una parada obligatoria en el portero que rompió esquemas dentro y fuera de las canchas.



René Higuita, el cancerbero que fue capaz de arriesgar la vulnerabilidad de su pórtico por una que otra extravagancia, también demostró una exhibición de osadía desde su propia estética.



El ‘Loco’ y su melena rizada han compuesto uno de los ‘cuadros vivos’ más recordados por los ciudadanos del mundo cuando se habla del balompié colombiano.



No en vano, en 2019, con motivo de la Copa América, una casa de apuestas lo impulsó a jugarse su cabellera si Colombia no quedaba campeona.



La ‘tricolor’ no alzó el trofeo continental y el mítico arquero tuvo que modificar su aspecto.



Dos años después, a pesar de que Higuita ya recompuso su estilo tradicional, la imagen sigue causando cierta sorpresa.

(No deje de leer: Zlatan Ibrahimovic: el ‘9’ que robó bicicletas y se proclamó como un ‘Dios').

Carlos 'la Roca’ Sánchez

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe es el primer equipo colombiano en el que juega Sánchez. Foto: Archivo EL TIEMPO, @carlossanchez6

En la era moderna del combinado patrio, el volante Carlos Sánchez ha sido el encargado de enarbolar la ‘bandera del estilo’.



Llamado por un relator nacional como ‘Jackson 5’, por su imponente y característico afro, la ‘Roca’ se ha convertido en uno de los jugadores más distinguidos del fútbol colombiano.



Aunque actualmente se le vea lucir su cabellera con la camiseta de Santa Fe, Sánchez tuvo una época en la que varió su 'look' y dejó atónitos a sus seguidores.



En su paso por el West Ham, de Inglaterra, decidió hacerse unas singulares trenzas que le restaron volumen a su peinado.



Lo cierto es que, con o sin afro, fue igual de certero en sus quites.

Duván 'el Toro’ Zapata

Facebook Twitter Linkedin

Zapata marcó gol y asistencia en el duelo de su equipo contra el Manchester United. Foto: Archivo EL TIEMPO, EFE

El ariete del Atalanta, de Italia, ha destacado por su efectividad goleadora a la par de su reconocible apariencia física.



Además de su evidente musculatura, Zapata ha llamado la atención por la firmeza del peinado que mantiene de un par de años para acá.



Lo llamativo del asunto es que, durante los primeros pasos de su carrera, Duván lució un corte prácticamente a ras con camisetas como la del América de Cali y Estudiantes de La Plata, de Argentina.



Lo que sigue vigente de entonces es su efectividad goleadora. Ya es innegable.

(Además: Compañero de Falcao dice que no le han pagado y vive en pésimas condiciones).

Édison Toloza

Facebook Twitter Linkedin

Toloza nació el 15 de junio de 1984 en Santa Bárbara, Nariño. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el rentado local, el delantero nariñense Édison Toloza ha sido uno de esos que ha brillado por sus goles y particularidades extradeportivas.



Toloza lideró la delantera del Junior de Barranquilla durante poco más de tres años.



Allí, al tiempo de levantar el trofeo de la Copa Colombia, se robó las miradas por el singular cambio de imagen que tuvo al pintarse el cabello y el vello facial de un tono ambarino.



Aunque muchos lo llegaron a comparar con el francés Djibril Cissé o el propio Mario Balotelli, el estilo de Toloza fue disruptivo en el marco local.

Dayro Moreno

Facebook Twitter Linkedin

Moreno comenzó su carrera profesional con la camiseta del Once Caldas. Foto: AFP, Archivo EL TIEMPO

Otro de esos futbolistas que han pasado por varios clubes nacionales es el delantero tolimense Dayro Moreno.



El atacante que conquistó la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004 ha mantenido una vida alejada del secretismo que otros jugadores han preferido.



Por el contrario: su carrera se empañó en una que otra ocasión por varias situaciones extradeportivas.



Al margen de eso, Moreno ha sorprendido con cambios de estilo en varias ocasiones.



Tuvo el cabello largo y suelto, después en moña, luego se lo cortó, alguna vez se pintó solo un mechón y en su experiencia con los Xolos de Tijuana, en México, se tinturó toda la cabeza de una tonalidad anaranjada.

(Siga leyendo: Los jugadores que fueron revelación en la historia de los mundiales).

Déinner Quiñones

Facebook Twitter Linkedin

Quiñones nació el 16 de agosto de 1995 en Tumaco, Nariño. Foto: @AmericadeCali, @deiqui22

Una de las grandes promesas del fútbol colombiano es el atacante del América Déinner Quiñones.



Paralelamente al reconocimiento por su velocidad y explosividad, el ‘10’ de los ‘escarlatas’ se ha robado las miradas por el singular corte de pelo que conserva desde su paso por Independiente Medellín.



Esa es la constante que exhibe su figura por el talento y el estilo: notoriedad.

Los ‘irreconocibles’

Grandes futbolistas colombianos no tuvieron que hacer nada extravagante para causar revuelo: con el cambio de 'look' fue suficiente.



De hecho, mantuvieron tanto tiempo su corte y peinado que cuando decidieron ‘variar’ dejaron atónitos a sus seguidores.



La lista va del capitán Mario Alberto Yepes, pasando por Elkin Soto y llegando al ‘Tigre’ Falcao.



Rostros inolvidables de la historia del balompié nacional.

El 'Tigre' decidió cambiar de look en su paso por el Mónaco. Desde entonces, 'se acostumbró' al pelo corto. Foto: AFP Yepes comenzó con el pelo corto, pero así como también empezó de delantero, luego le dio un giro a su vida cuando se dejó crecer la melena. Al final de su carrera se 'motiló'. Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO El 'Sultán' Soto se cortó su cabello cuando se asentó en el Mainz 05, donde permaneció la mayor parte de su carrera. Foto: AFP, Archivo EL TIEMPO 'Juanfer' Quintero ha variado su look con regularidad en el último tiempo. Su 'flow' es innegable. Foto: EFE, @juanferquinterop Con Elvis Perlaza, su estilo, al igual que su juego, parece que se ha visto más 'esquematizado'. Foto: Archivo EL TIEMPO, @elvisperlaza

Más noticias

Juventus, sin Cuadrado, clasificó en la Liga de Campeones

Video: Cristiano Ronaldo anotó dos golazos contra Atalanta

En Italia no se ponen con cuentos: suspenden árbitro por errores

Genios y figuras, dentro y fuera de las canchas

El abecé de eventos masivos con aforo del 100 % en Barranquilla

Tendencias EL TIEMPO