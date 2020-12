El Pibe Valderrama y su furiosa crítica al VAR 

Siguen los ecos de la eliminación del Junior de la Liga, en la semifinal contra el América. El que fue contundente contra las decisiones arbitrales y la participación del VAR, fue el exfutbolista Carlos el Pibe Valderrama.

El Pibe habló en su canal de Youtube y criticó las decisiones que se tomaron y fue contundente con el VAR:



"Fue golazo de Gabriel Fuentes, y lo anulan dizque por fuera de lugar, porque la brisa me dio en el cabello y anulan porque el pelo se me fue. No entiendo esta vaina", dijo Valderrama.



Y continuó: "El balón le pega en la mano a Velasco, mano abierta, y el árbitro dice que no, y el VAR no dijo nada, que es lo que no entendemos, porque unas sí y otras no. Me tengo que motilar para jugar porque la brisa me mueve el pelo y es off side".



"El VAR no sirve, yo pensé que venía a ayudar pero ya no, porque no hace nada. Quiten a los árbitros porque son unos payasos que no toman determinaciones, ahora por todo hay que ir al VAR", puntualizó el exfutbolista.



América eliminó a Junior y jugará la final de la liga contra Santa Fe.

“El golazo de Fuentes es offside porque la brisa me movió el pelo a mí”, dice @PibeValderramaP en su habitual resumen semanal. pic.twitter.com/7t2FDuoG36 — Rafael José Castillo Vizcaíno (@Rajocavi1) December 15, 2020



