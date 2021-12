Después de que el presidente de la Dimayor garantizara que el Unión Magdalena finalmente jugará en la A mientras se resuelve el escándalo por su partido contra Llaneros, las reacciones al dudoso partido siguen apareciendo.



En esta ocasión, el Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia y el Unión, se refirió al tema mostrándose avergonzado y pidiendo que se siente un precedente frente a lo ocurrido.



En el suelo

Pibe Valderrama Foto: Hernán Puentes

El escándalo. “Qué vergüenza, qué pena. Soy deportista, es no se puede hacer. Es una vergüenza para el fútbol colombiano mundialmente hablando”.



Culpa del Unión. “Lo están averiguando, no sabemos quién tiene la culpa. No es solamente el Unión, es todo el fútbol colombiano”.



El ascenso. “Hay gente que son dueños de esa vaina, esto no se puede permitir. Hay que sentar un precedente, mundialmente estamos listos, no podemos apoyar eso. Ni en Pescadito pasa una cosa de esas”.



Los jugadores de Llaneros. “Cada uno está dando su explicación, yo doy la mía porque soy deportista. No quiero que pase esta vaina, estamos en el suelo, tengo vergüenza”.



