Este jueves se supo desde Corea del Sur que el volante Juan Fernando Quintero no jugaría el partido amistoso de este viernes por una lesión.



Quintero no jugó el último partido del Junior contra Santa Fe, el fin de semana, por problemas físicos. Su viaje estuvo en duda. Sin embargo, fue autorizado para desplazarse a la convocatoria de la Selección.



Pero según reportó el propio técnico Néstor Lorenzo, Quintero no está bien y se le harán exámenes específicos. De hecho, el jugador no se pudo entrenar en la última práctica, tal como reportaron periodistas desde Corea.

Sentencia de Pibe

Este jueves, Carlos Valderrama, el ídolo del fútbol colombiano, habló sobre la Selección y sobre la situación de Quintero.



El 'Pibe' se mostró molesto por el viaje que hizo el volante hasta Asia, dejando al Junior, para finalmente no jugar con la Selección.



En diálogo con el programa Primer Toque de Win Sports, Valderrama dijo que no entendía la decisión de Quintero si es que realmente no puede jugar.



"Primero es el país, la Selección. Pero si estoy bien. Si voy a Jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección", empezó el Pibe.



"Ese pelado sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo", dijo el Pibe.



"Primero la selección Colombia, si estoy bien... Si quiere ser bobo, es bobo, no puede dar esta papaya", aseguró el exfutbolista.

☀☕ “Primero es la selección, pero si estoy bien (…) Este pelaó si es bobo, porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces voy a ir lesionado para no jugar” Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista colombiano habla de la lesión de Juan Fernando Quintero.#PrimerToque pic.twitter.com/CkkyRGgXyo — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 23, 2023

"Yo voy a la Selección y no juego, ¿entonces cómo quedamos?", puntualizó el símbolo del fútbol colombiano.



