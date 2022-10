La crisis que vive Millonarios, reflejada en 8 partidos seguidos sin victoria, 7 de ellos de Liga, ha generado todo tipo de comentarios de hinchas, prensa y hasta exfutbolistas.

El gran interrogante al que nadie da respuesta es qué le pasó al equipo que hasta hace unas fechas era el gran líder y tenía superioridad en el campeonato.

El fatal diagnóstico del Pibe

Millonarios perdió 0-1 con Pereira el miércoles y sigue sin asegurar su clasificación. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

En ese escenario, el que se pronunció fue Carlos el 'Pibe' Valderrama, el histórico jugador de la Selección Colombia que, apelando a su experiencia, dio el diagnóstico.



"Algo pasó adentro y se quebró, nadie dice qué es, pero algo pasó…", dijo el Pibe en declaraciones a Blu Radio.



A la pregunta de si se refiere a que el camerino se rompió, el Pibe fue contundente: "Se reventó contra la pared y nadie quiere enfrentar. Están esperando a quedar eliminados para después hablar", dijo el Pibe.



Luego, agregó: "Son 8 partidos (sin ganar), después de estar sobrados. Preguntaban quién va a ser campeón, Millonarios porque gana, Millonarios porque juega… y ahora no".



Valderrama, amigo de Alberto Gamero, aclaró que no han hablado del asunto. "Hablo con mi hermano Gamero pero no de eso. Sé que no va a decir nada".



