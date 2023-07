Apenas arrancó la tercera fecha del fútbol colombiano y Junior ya vive una tempestad, al punto de que el cargo del técnico Hernán Darío Gómez ya está tambaleando a causa de los malos resultados en Liga, Copa y por sus controversias con el exportero del equipo Sebastián Viera.



(Le puede interesar: Junior tomó una decisión sobre la continuidad de 'Bolillo' Gómez)

Junior enfrenta este lunes a Bucaramanga, de local, y este ya se convirtió en un partido vital para el futuro del entrenador, que el viernes fue citado por Fuad Char, dueño del equipo, para analizar la situación actual. Junior arrancó esta liga con muchas expectativas, pero con malos resultados: derrota en casa en el estreno contra Águilas (0-1) y luego derrota de visitante contra Medellín (1-0). Para colmo, el equipo perdió en el juego de ida de octavos de la Copa Colombia, contra Cúcuta, equipo de la B, 4-3.



Para colmo, la situación fuera de la cancha también se ha vuelto tensa desde la salida del portero Sebastián Viera y de Juan Fernando Quintero, ambos con diferencias con el DT. El jueves Viera agitó la marea con dardos hacia el Bolillo: “Si la base es de buen pie, que juegan bien, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol”, dijo Viera en ESPN.



Bolillo no se quedó callado: “Pues Sebastián cuando estaba aquí llevaba años sin jugar bien... estuvimos eliminados y nosotros con ese 2-0 que tenían contra Unión Magdalena y él no comete los errores, hubiéramos clasificado”, dijo el DT.

Habló el Pibe Valderrama

En este escenario el que se pronunció fue Carlos el 'Pibe' Valderrama, ícono del fútbol colombiano y del Junior y quien fue contundente sobre la situación del Bolillo.



"Bolillo llegó, peleo clasificar, no se logro, trajo los jugadores, no ha funcionado...Bolillo no vino ayer. Este equipo lo armó él... La gente tiene razón", empezó diciendo.



Agregó: "Si el equipo no mejora, cambia todo, no va a ganar si sigue jugando así, entonces hay que cambiar... Si él muere con la de él, tiene que ganar porque si no... de una vez te la voy a decir, viene Bucaramanga, si no gana, se va", dijo el Pibe. en entrevista con Cuid Sports.



"No me preocupo por perder sino por la forma de jugar del equipo...", agregó Valderrama.



Algo tiene que estar pasando. Se ve. El ambiente no es bueno y todos los días hay una noticia negativa... tenemos que armar un equipo. El líder es el cuerpo técnico por es uno como jugador llega un equipo y el técnico decide", puntualizó el Pibe.

DEPORTES

