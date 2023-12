Periodismo, propaganda y teorías conspirativas… (Meluk le cuenta)

Periodismo es una cosa y propaganda, otra. Se ve mucho en las fuentes de política y fútbol que están llenas de fanáticos de lado y lado: del lado del que emite los mensajes y del lado del que los recibe. Roberto Pombo, exdirector de este diario, cuenta en su libro El tiempo por cárcel que Gabriel García Márquez decía que en Colombia no hay opinión pública, sino hinchas y que ese ‘hinchismo’ es la única manera que tenemos en este país de aproximarnos a todo.



(Le puede interesar: Vuelve y juega: violencia de hinchas en Envigado suspende el clásico paisa)

Y bajo la excusa de la opinión y la interpretación –y peor, de la opinión y la interpretación parcial–, pues la información y los hechos se asfixian y se va construyendo un relato de ‘conspiraciones’, ‘robos’, ‘trampas’ y ‘amaños’.

Partidos de la Liga Betplay. Foto: Dimayor

Los hinchas de tribuna y con las cervezas del ‘tercer tiempo’ pueden decir y jurar eso y hasta más... Es su naturaleza: la suposición es gratis y ellos no viven de informar y orientar.



Pero que referentes políticos y ‘profesionales’ de la información que cubren fútbol ayuden a construir la narrativa de que los equipos de fútbol pierden por la persecución arbitral y las ‘manos negras’ y ganan a pesar de los árbitros y por las mismas ‘sombras oscuras’, pues... ¡tienen que probarlo por su condición y su trabajo!



“Algo me dice, y pido una auditoría nacional e internacional al respecto, que las apuestas aumentaron su nivel de influencia en el fútbol colombiano. No de otra manera puedo explicar que dos equipos hiperfavoritos, América y Águilas, hayan tenido semejante fracaso: ¡qué decepción!”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que en junio pasado declaró en esa red social: “Soy hincha de la Mecha @Américadecali”.

Partido suspendido en Cali vs. Junior. Foto: Win Sports

(Lea además: Los memes también golean a Nacional luego de ser humillado por el Medellín)



Uno de los locutores, presentadores y conductores de programas más populares y reconocido por su fanatismo por Millonarios dijo en TV y en su cuenta de X: “Existe un sector del establecimiento del FPC al que no le conviene que haya un bicampeón”, para justificar la derrota clave de Millonarios contra el DIM del jueves pasado, y sugerir una persecución contra el equipo del que es hincha por las correctas amarillas que recibió.



Otro reconocido periodista, este que no cubre fútbol, ganador de varios premios por ser riguroso en su trabajo, pero que es superhincha de Millonarios, ayer publicó en X, antes de la fecha, que la derrota de Tolima y la victoria de Junior eran “muy sospechosas” y que estaba seguro de que DIM perdería contra Nacional, y Millonarios ganaría anoche para que en la última fecha de los cuadrangulares hubiera un festín de TV y apuestas. Se le salió el hincha.



Otro gran amigo y colega, un tipo reconocido por su seriedad y criterio cuando teclea sus informes y crónicas, se puso verde de la tristeza por la derrota del Cali y gritó en esa red social que, aunque condenaba la violencia “entendía la reacción de los hinchas”, porque al Cali lo “habían robado a mano armada”. ¡Plop y plop!



No soy ingenuo, ni cándido. El pasado 23 de octubre publicamos un informe en estas páginas sobre los escándalos por apuestas que tienen en alerta el fútbol mundial. Pero en la fuente informativa de fútbol se ve que muchos lo que hacen es propaganda pura, física y ramplona, con teorías conspirativas como los hinchas tomando ‘pola’ en el Palacio del Colesterol.





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelulLeCuenta

