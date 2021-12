El partido que Llaneros FC perdió 1-2 con Unión Magdalena y que permitió el ascenso del equipo de Santa Marta, no para de ser punto de discusión y polémica en Colombia y en el mundo.



Es así que el periodista argentino Martín Liberman, reconocido en su país por sus ácidos comentarios, abordó el tema sobre el torneo de la B.

Liberman advierte



Liberman lamentó que, según lo visto, haya posible corrupción en ese partido, e instó a las principales autoridades del fútbol colombiano a ponerle mano dura a lo sucedido.



El escándalo del ascenso en Colombia llevó a Liberman a hacerle una advertencia a la Federación Colombiana de Fútbol.



“Le digo a la Federación Colombiana de Fútbol que si no analiza esta vergüenza, si no denuncia este partido y si no vuelve atrás el ascenso del Unión Magdalena, perderá cualquier tipo de credibilidad”, dijo Liberman en ‘Debate F’, su programa en ESPN.



El periodista añadió: “La Federación debe invalidar este partido y debe suspender, castigar a los corruptos sobornados que van para atrás. No hay vuelta que darle, de lo contrario el fútbol colombiano dejará de ser respetado”.

Nuevo mensaje

Luego de las declaraciones del presidente de la Dimayor, el periodista se volvió a pronunciar. "¿Cuál es la duda que Llaneros se dejó hacer goles? Es un papelón histórico. Ambos equipos deben ser duramente sancionados. El ascenso debe ganarse en la cancha y en condiciones normales. Lo de este fin de semana es INADMISIBLE!!".



Cual es la duda que Llaneros se dejó hacer goles? Es un papelon histórico. Ambos equipos deben ser duramente sancionados. El ascenso debe ganarse en la cancha y en condiciones normales. Lo de este fin de semana es INADMISIBLE!! https://t.co/iDIuFhYuNO — Martin Liberman (@libermanmartin) December 6, 2021

