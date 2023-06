La periodista Mayra Tenorio, de Citytv, fue víctima de hurto mientras ejercía su labor como reportera del sistema informativo del canal de televisión abierta durante el festejo de los hinchas de Millonarios por la consecución de su estrella número 16, en la noche del sábado.



(Indignante video: así robó un hincha de Millonarios a periodista de CityTv).

A la joven reportera de la Casa Editorial EL TIEMPO le robaron su celular mientras reportaba los pormenores de la celebración de los aficionados albiazules a la salida del estadio El Campín, en la carrera 30 con calle 57.



Y tras el rechazo general a lo ocurrido, la periodista relató cómo fueron esos lamentables momentos de angustia que no tendría por qué haber vivido.

'Ya no puedo salir tranquila a la calle'

La periodista Mayra Tenorio, víctima de robo. Foto: CITYTV

"Estaba ahí en la salida de El Campín, cuando empezaron a salir de a poco los hinchas. La verdad no vi cuando se creó todo ese círculo alrededor mío. Yo me di cuenta del robo porque tenía los audífonos conectados al celular, que me estaba sirviendo de retorno, y claro, apenas me lo robaron, sentí que se fue la señal", manifestó la periodista.



En el video del momento no se alcanza a percibir quién fue la persona que robó el teléfono. Tenorio, cuenta, tampoco pudo ver bien.



"Yo no pude ver quién fue, pero lo más grave es que siento que ya no puedo salir tranquila a la calle porque estaba normal, trabajando, y terminé robada", expresó.



Tras lo ocurrido, la reportera dice que ha recibido el apoyo de todos sus colegas, quienes la impulsaron a compartir la grabación.



"Mis compañeros me han apoyado y por eso decidimos publicar la grabación. Yo tengo la ubicación del celular, ya puse la denuncia, pero resta esperar a ver si se puede recuperar", contó Tenorio.

EL TIEMPO condena lo ocurrido y rechaza cualquier acto que ponga en riesgo el ejercicio del periodismo en Colombia.



Hasta el momento, no hay información precisa sobre la persona que perpetró el hurto.

