Cuatro técnicos van por su primera estrella en el fútbol colombiano 

Cuatro técnicos se alistan para arrancar las semifinales: Alexis García, Hárold Rivera, Juan Cruz Real y Amaranto Perea. Tienen algo en común: ninguno ha sido campeón de la Liga. Alexis, DT de La Equidad, es el que ha estado más cerca. El fútbol colombiano estrenará técnico campeón en este 2020.



Alexis Garcia: La Equidad

Alxis García Foto: Dimayor

Alexis García es el técnico más experimentado entre los cuatro que se disputarán la estrella. Chocoano, de 60 años, ya sabe lo que es ganar un título como entrenador, pues lo hizo con La Equidad en la Copa Colombia, pero va por su gran objetivo: ganar la estrella que ya se le ha escapado cuatro veces.



Alexis, que fue un formidable futbolista, ya goza de amplio recorrido como entrenador. Labra su prestigio con Equidad, que es donde mejor le ha ido. Ha dirigido al Once Caldas, al Pereira, Bucaramanga, Nacional, Centauros, Junior, Fortaleza, Santa Fe, Pasto, y La Equidad en dos etapas. En la primera, entre 2006 y 2012, logró el ascenso y la Copa Colombia 2008. Se encargó de edificar el club y de ponerlo a pelear. Tanto que en tres oportunidades ha acariciado la estrella, siendo subcampeón, en 2007, cuando perdió la final contra Nacional; en 2010, contra Junior, y en 2011, otra vez contra los verdolagas. Como si fuera poco, también fue subcampeón con el Pasto, en el 2019, en la final contra Junior.



Alexis es un apasionado de la táctica, del orden de sus equipos y de la fortaleza defensiva, que es quizá su gran obsesión.



Hárold Rivera: Santa Fe

Rivera, técnico de Santa Fe Foto: Cortesía Santa Fe

Hárold Rivera es un técnico de trabajo silencioso. Llegó a Santa Fe en 2019 sin generar muchas expectativas, y hoy tiene al equipo en un momento ideal,como líder de la reclasificación, y peleando por el título de la Liga.



Tiene 50 años, nació en Ibagué, fue futbolista de equipos como Tolima, Huila, Junior y Millonarios, entre otros. A su retiro, y tras prepararse como entrenador en Argentina, estuvo en las categorías menores del Deportes Tolima. Trabajó con la selección Tolima y con la Selección Colombia sub-15 y sub-17.



En 2013 llega a Patriotas, primero como asistente de Julio Comesaña y luego como entrenador principal. Logra el cupo a la Copa Suramericana 2017, pero no la dirige porque se marcha al Atlético Bucaramanga, en el que no tuvo un buen paso. En 2019 llegó a Santa Fe y desde entonces el equipo cumple un desempeño formidable, que deberá certificar ahora en la fase semifinal contra Equidad.



Rivera no ha ganado ningún título como entrenador, así que se enfrenta a esa gran posibilidad de ganar una estrella. Tiene a un equipo sólido y ha demostrado su capacidad para sacarle provecho.



Juan Cruz Real: América

Juan Cruz Real. Foto: Dimayor

Juan Cruz Real no es ningún novato en el fútbol colombiano. Antes de llegar al América de Cali, tras la salida de Guimaraes, ya había dirigido a Alianza Petrolera y a Jaguares de Córdoba. Pero, por supuesto, el cambio fue drástico. En América no iba a tener tiempo ni paciencia.



Por eso, desde que asumió el cargo ha afrontado todas las tormentas, las críticas, pero ahí va, ya está en la semifinal y su equipo va de menos a más.



Juan Cruz fue futbolista y es un entrenador argentino de 44 años. Antes de llegar a Colombia había dirigido al Belén de Costa Rica y al Estudiantes de Mérida de Venezuela. Y fue asistente técnico en el Olimpo de su país. Fueron pasos efímeros, porque su verdadera experiencia la ha acumulado en Colombia.



Así que no tiene aún palmarés, no ha estado en una final, no ha acariciado títulos. Por eso esta oportunidad se le presenta en una etapa de crecimiento, en la que ha ido demostrando que puede entrar en la pelea por la estrella. Quizá le ha costado encontrar el equipo y ponerlo a funcionar, pero su sello ya se va notando.



Amaranto Perea: Junior

Amaranto Perea, DT de Junior. Foto: EFE

Amaranto Perea fue un famoso defensor de la Selección Colombia y de equipos como el Atlético de Madrid. Tras su retiro profesional, se inclinó por su otra pasión, la de director técnico. Empezó de a poco, pero de repente se le apareció la gran oportunidad de su carrera, al quedar al frente del Junior.



Amaranto nació en Turbo, tiene 41 años. Comenzó la experiencia de dirigir equipos en España, donde estuvo por 8 meses al frente del el equipo C del Atlético, en 2018. Entonces se vino para Colombia, a buscar su oportunidad, y la encontró en el club Itagüí Leones, en la A. Su tarea era muy adversa y no pudo salvar al equipo, que se fue a la B. Se mantuvo en el equipo para intentar el ascenso, pero no lo logró. En enero de 2020 llega al Junior para ser asistente de Comesaña; sin embargo, tras su renuncia, el club le dio la responsabilidad a Amaranto, que ha aguantado muchas críticas, pero que de a poco comienza a convencer.



Perea, como defensor que fue, intenta que su equipo sea fuerte atrás, y saca provecho de los talentos que tiene en ataque. Su oportunidad de ir a la final le llegó rápido y no la piensa desaprovechar.





