Estas son las estrellas del Huila campeón de Copa Libertadores

Atlético Huila femenino hizo historia al ganar la Copa Libertadores. El actual campeón colombiano es un equipo con varias figuras, que no solo sobresalieron en el campeonato local que se disputó a comienzo de año, sino que tienen experiencia y recorrido. Aquí, algunas de ellas.

Yoreli, la estrella

Al cumplir 11 años, Yoreli Rincón empezó a jugar fútbol en serio. El técnico del Club Nantes de Floridablanca, Víctor Hugo González, la observó y no dudo en proponerle jugar en el equipo masculino. Ante esta invitación y la insistencia de Yoreli, sus padres no tuvieron otra alternativa que acceder.

Sin embargo, al ver que en Floridablanca no tenía futuro jugando con hombres y que en la selección de Santander la habían rechazado, empezó a buscar opciones de formar parte de equipos femeninos en otras regiones del país. Tolima ofreció llevarla a prueba. Fue así como después de un entrenamiento le dieron el sí. “En Ibagué demostré que sí podía jugar como yo quería”, asegura Yoreli.

Yoreli Rincón (Fútbol- Colombia): la volante del conjunto femenino de fútbol sufrió una luxofractura en su tobillo derecho y fue intervenida quirúrgicamente y es baja por varios meses. Foto: USA Today Sports

En el 2007, Yoreli se coronó campeona Nacional con Tolima, hecho que le hizo ser convocada posteriormente a la Selección Colombia Sub-17. Su nombre empezó a ser reconocido en el país y fuera de él, ya que sus gambetas, su fuerte remate y su astucia brillaron en el Suramericano de Chile, aunque no tanto en Nueva Zelanda. “Esa fue una alegría muy grande, siempre soñé con estar en un Mundial y lograrlo era algo demasiado importante; es algo indescriptible”, confiesa.



Yoreli Rincón se trasladó a Bogotá y empezó a jugar con el club Goldstar, con el que adquirió más experiencia y madurez para integrar la Selección Colombia Sub-20 y convertirse en la figura del equipo en el Suramericano de Bucaramanga.



La ‘10’ de Colombia se ha convertido en una referente del fútbol femenino colombiano. Ha estado en clubes de Brasil, Suecia, Estados Unidos, Italia, Noruega. En la liga colombiana jugó para Patriotas y después pasó al Huila. Ha integrado las selecciones Colombia desde la Sub-17 a la mayores. Ha estado en cuatro mundiales y dos Copas América. En 2016 se perdió los Juegos Olímpicos por una lesión.

Rodallega, la voz de la experiencia

Tenía apenas 7 años cuando se salía de la casa para jugar en las calles del barrio Marroquín de Cali a jugar con los chiquillos de la cuadra. Era la única mujer que se atrevía a darle al balón y a pesar de alguna que otra burla, por ser la única niña del grupo, Carmen Rodallega ya mostraba las pinceladas de lo que iba a hacer unos años después.

Carmen Rodallega Foto: Archivo particular

Carmen, que se crio en ese populoso sector de la capital vallecaucana, conocido como el barrio Alirio Mora Beltrán, es una de las encargadas de aportarle experiencia al Huila, con 35 años, y que estuvo a punto de ‘colgar los guayos’ cuando aún no se sabía que se iba a disputar un torneo profesional en el país, en 2017.



La caleña ha tenido trayectoria en selecciones de Cali, del Valle del Cauca y Colombia, y participaciones en Copa Libertadores femenina, un mundial y unos juegos olímpicos, además de jugar una temporada en el fútbol aficionado de Venezuela. Carmen, prima de Hugo Rodallega, es una de las mujeres más emblemáticas del Huila campeón de Copa.



Rodallega, licenciada en deportes en la Escuela Nacional de Deporte y formada como futbolista en la Escuela Sarmiento Lora, vio cumplido su sueño al jugar fútbol profesional en Colombia. Su juego es más de destrucción en el medio campo; claro, sin perder su identidad ofensiva y goleadora. Actualmente juega de lateral.

Lianza Salazar, mucha trayectoria en el medio campo

Liana Salazar con la selección Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Liana Milena Salazar Vergara nació el 16 de septiembre de 1992, a sus 26 años se ha consagrado como una de las jugadoras colombianas más importantes, no solo en sus equipos, sino en el seleccionado nacional. Mide 1,68 metros y fue una de las claves en este Huila campeón de la Copa Libertadores en Brasil.



Llegó al fútbol por la invitación de uno de sus compañeros del colegio Instituto Pedagógico Nacional, quien le dijo que si podía ir a jugar un partido y aceptó. “Ahí comenzó mi historia, sin querer, por ir a jugar una recocha”, comentó.



Hizo parte de la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y 2016, en el Mundial Sub-20 del 2011 y salió campeona con Santa Fe en la primera Liga femenina en el país y ha tenido la oportunidad de mostrar sus condiciones en el fútbol internacional, exactamente en el de Estados Unidos, cuando hizo parte de la escuadra de la Universidad de Kansas y en el balompié de Finlandia con el equipo Sudet.

Liana siempre recibió el apoyo de su familia. Ignacio y Mireya, padre y madre, respectivamente, le dieron el sí para que jugara fútbol, lo mismo que su hermano Jeisson, pero la que nunca estuvo de acuerdo fue su abuela, a quien convenció.



Bogotá es su ciudad, no solamente creció en la capital del país, sino que futbolísticamente se hizo allí. Jugó en Santa Fe, en varios partidos llevó la cinta de capitana y se ganó un respeto en el equipo.

Ya tiene copas américas encima, dos participaciones en los Juegos Olímpicos y dos mundiales (2011 y 2015). Además, con la Selección disputó el Campeonato Suramericano y el Mundial Sub-17 en Nueva Zelanda, ambos en el 2008.



Admira a Lionel Messi y en el fútbol de mujeres a Marta Vieiraes, la máxima figura de este deporte entre ellas.



Hoy, celebra un título más en su historia deportiva, la de la Copa Libertadores con el Atlético Huila, algo que le da impulso para seguir dándole patadas a un balón.

Daniela Solera, la atajapenaltis

La portera del Atlético Huila nació en Alajuela (Costa Rica), tiene una gran trayectoria a cuestas, pues ha hecho el ciclo juvenil con su país en la selección y confía en llegar a la de mayores. Su gran fortaleza es su capacidad para atajar penaltis.

Daniela Solera Foto: Prensa Atlético Huila

“Siempre desde niña estuve en un solo equipo, hice todos los procesos y me mantuve ahí. Cuando jugaba con niños actuaba de delantera y me daban duro. Recuerdo que las mamás de ellos le decían que me dieran duro porque por algo me había metido a jugar con hombres. Nunca agaché la cabeza”, dijo Solera en una pasada entrevista con Futbolred. .

“Cuando tenía 13 años me gustaba atajar y lo hacía cuando estaba en la escuela; cuando ya llegué a un equipo grande me quedé en esa posición”, complementó Solera, quien hizo tres semestres de Ingeniería Industrial.



Solera nunca se imaginó que fuera a vivir del fútbol, ya que también le gustaban otros deportes: la natación y el atletismo, disciplinas en las que también se destacó cuando era una pequeña.



“Nunca en mi vida pensé vivir del fútbol, pero sí ha habido otros deportes que me han llenado como han sido la natación y el atletismo. Estuve en escuela de natación desde los 4 años, fue subiendo hasta que participé en campeonatos nacionales, estuve en eliminatorias y quedé en segundo lugar. Tengo medallas como atleta cuando estaba en la escuela. Lo mío siempre fue el fútbol y estoy acá, gracias a Dios”, manifestó la arquera ‘tica’.



El 29 de abril de este año, Daniela Solera pasó uno de los peores días de su vida. Luego de un partido contra el Cúcuta, en la Liga Femenina de Colombia, la arquera tuvo que ser hospitalizada luego de convulsionar al término del partido. Solera se recuperó y fue clave en el título del Huila en la Copa, al atajar el cuarto penal de la serie contra Santos, de Brasil.



