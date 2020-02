Diego Valdés, el loco que con goles hace delirar a Santa Fe

A Diego Valdés le dicen el loco, ¿y por qué loco?, se preguntarán, si se ve tan lúcido en cada remate, tan coherente en sus movimientos, tan atento en cada pase que recibe... debe ser que su locura es de gol. Ya lleva 5 en la Liga con Santa Fe. Así que si sus goles son su demencia, Valdés es de los que se entrenan para delirar mejor.

Que Santa Fe se tope con un delantero goleador es noticia. Lleva tiempo sin encontrar un atacante en el que pueda confiar. Por ahí han pasado recientemente un tal Stracqualursi que ni para qué volver a pronunciarlo, un tal Falcón, un tal Di Vanni, un tal Angulo, un tal Anselmo, incluso Duque, y otro poco de delanteros que, al menos en Santa Fe, no tuvieron gol, como para darles el beneficio de la duda. Y aunque Valdés recién comienza a mostrar su capacidad, ya genera mejores expectativas que sus antecesores.

Diego Valdés celebra su primer gol. Foto: César Melgarejo

El pasado viernes le hizo un par de goles al América. No necesitó bajar al arco a rebuscar el balón, no necesitó desesperar para que le llegara, no tuvo que agarrarse la cabeza por fallar algún remate insólito, no tuvo que correr a la deriva, porque será loco, pero no carro loco. Nada de eso, Valdés estuvo en el lugar adecuado, en el momento justo, y fue a la pelota tan pronto la vio viajar hacia el área, para demostrar que en esa zona manda, y que el equipo le hace más fácil el trabajo. No ha hecho goles espectaculares (incluso un penalti y otro de rebote de penalti), pero define bien, y por eso entusiasma a la afición, que lleva tiempo (desde Morelo) esperando un goleador. Pues ahí tienen un prospecto que lleva 5 actos de demencia.



“Vengo en racha, gracias a la confianza del grupo, del cuerpo técnico. Lo más importante es que ganamos. Los goles son vitales para la confianza y el trabajo del grupo”, dijo Valdés el viernes, cuando fue el héroe.

Ese apodo del loco no es nuevo. Así le dicen desde jovencito, cuando empezaba a andar este camino, cuando nadie más allá de sus familiares lo conocía. Valdés poco habla de eso, que llegaba tarde a entrenar, que cambiaba el color de su cabello como quien se cambia de camisa, cosas así, nada grave, entonces se quedó como el loco y así empezó a hacerse conocer, primero en el Medellín, luego en Leones, en la B, en Metropolitanos de Venezuela y en Boyacá Chicó, y si no cuenta en su lista el paso por el Atlético Trinidad de Argentina, donde estuvo unos meses, es porque él mismo dice que ese fue un destino traumático, que fue engañado y que no le dieron lo que le prometieron, entonces prefiere no hablar de esa aventura.

Valdés sigue en racha con Santa Fe. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

Llegó a Chicó y allí no se puso con rodeos. Anotó 23 goles en la A y en la B. Goles para todos los gustos. Como una vez que enfrentando a Llaneros, cuando se escondió detrás del arquero rival, esperó a que este picara la pelota al pasto y en ese segundo llegó por detrás, se la robó descaradamente y anotó. Ese sí fue un acto de demencia.

Cuando fue a Tolima estaba más curtido, allá también hizo sus goles, aunque poquitos, apenas 4, o sea que lleva más ahora en Santa Fe, que lo fichó esta temporada, a sus 29 años, plena madurez de su locura.



En Santa Fe ha sido titular desde la pretemporada. Pasó los tres primeros partidos oficiales sin anotar, lo que pudo minar su confianza, pero algo veía el técnico Rivera, porque, a pesar de tener como opción a Cucchi, mantuvo al loco. “Es importante cuando uno encuentra a un goleador. Afortunadamente él está en racha y ojalá siga así”, dijo Rivera el viernes, luego de que Santa Fe, con dos goles de Valdés, volviera a ganar. Ese día, el nuevo goleador salió ovacionado y cojeando, pero no se trataría de nada grave.

En Santa Fe dicen que Valdés es un tipo amigable y buena persona, que se entrena bien, con la mejor actitud, incluso, que tiene buen humor, pero que de momento lo único loco que ha hecho es pintarse el pelo de amarillo. De resto, lo describen como un tipo normal. Parece ser que su demencia está en la cancha, con esos goles que demuestran toda su cordura.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET