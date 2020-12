Juan Cruz Real, el entrenador que le ganó a la incredulidad

Juan Cruz Real llegó al América en busca de ganarse un lugar, tras la salida de Alexander Guimaraes, que puso el listón muy alto, tras haber conseguido el título con el elenco vallecaucano en el segundo semestre del 2019.

Cruz Real no fue querido, pero la directiva que se jugó con él. No fue bien recibido, pero calladamente comenzó a trabajar. Cogió a un grupo diezmado frente a la salida de jugadores, conformó su columna vertebral y echó mano de la cantera para consolidar un grupo fuerte.



Pasó el tiempo y el argentino de 44 años, nacido el 8 de octubre de 1976, dejó plasmado en su planteamiento lo que quería y fue llevando al grupo a ser fuerte, evitar errores y marcar goles.



Como jugador, Cruz Real comenzó en Independiente, por allá en 1995, pasó por el Deportivo Español, Arsenal de Sarandí, Independiente de Rivadavia, Almirante Brown, Roulado de Haití, Unión San Felipe de Chile, Brampton, Hamilton y Astros Vasos, estos tres últimos del fútbol canadiense, donde se retiró.



Hizo parte de Millonarios de Colombia en 1998, pasó fugaz del argentino.



Sus estudios los concluyó. Fue licenciado como DT n la AFA y también curso algunos cursos en la Uefa.



Fue en el país del norte donde comenzó a labrar su carrera de entrenador en elenco de divisiones inferiores, pero fue en Costa Rica, en el Belén, en el que comenzó dirigiendo desde la raya.



Pasó a Estudiantes de Mérida, llegó a Colombia a Alianza Petrolera en 2017-2018, luego estuvo en Jaguares de Córdoba en 2019 y 2020 para recalar en el América.



Juan Cruz Real llevó al América a su estrella 15, tras un camino espinoso, pero gracias a su labor y a su consagración al Milagroso de Buga, hoy puede celebrar el título, luego de luchar codo a codo contra una hinchada que nunca lo dejó en paz y a la que tuvo que responderles con el título.



