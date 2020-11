José Augusto Cadena: el hombre que sepultó al Cúcuta Deportivo

José Augusto Cadena ha manejado tres clubes del fútbol colombiano, todos ellos en mal momento, y, hasta ahora, había salido en limpio para seguir en el medio. Ahora, lo sucedido con el Cúcuta Deportivo parece darle una estocada a su carrera como dirigente deportivo: el club está en liquidación, ordenada por la Superintendencia de Sociedades, y sin reconocimiento deportivo, por lo cual no puede competir en los torneos de Dimayor.

¿Cómo llegó Cadena al fútbol y cómo ha logrado mantenerse durante casi 15 años? Quiso ser jugador y alcanzó a entrenar con el plantel profesional del Bucaramanga. Sin embargo, descubrió que su vocación estaba en los escritorios: estudió Derecho en la Universidad de La Sabana.



En 2005, cuando tenía 28 años, sorprendió al convertirse en el máximo accionista del Bucaramanga, tras poner sobre la mesa 4.000 millones de pesos. El equipo fue acumulando malas campañas hasta que descendió en 2008. Terminó vendiendo su participación en 2012 a los actuales propietarios, la familia Álvarez, con el equipo en la B.



Le puede interesar: (Colombia, en recuperación, para encarar el desafío de Quito)



“En Bucaramanga dejó una estela de deudas que fueron recogidas por el actual propietario: dejó deudas con jugadores, no les pagó a fondos de pensiones, no le pagó a nadie”, dijo a EL TIEMPO el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche.

Más se demoró en irse del Atlético que en llegar a un nuevo club, Patriotas, en septiembre de 2012.



“Patriotas tenía un pasivo vencido de más o menos 450 millones de pesos que se debía cubrir, o si no, Coldeportes nos quitaba el reconocimiento deportivo. Entonces hicimos una oferta pública de acciones por 1.870 millones de pesos. José Augusto Cadena compró 1.600 millones de pesos de esas acciones”, explicó en su momento el gerente de Patriotas, Francisco Lagos.



En mayo de 2013, el plantel amenazó con no jugar por los retrasos en los salarios. Ese semestre, Patriotas no ganó un solo partido. Finalmente, en agosto, Cadena vendió sus acciones: el club estaba un punto por encima de la zona de descenso.



Cadena llegó a Cúcuta en noviembre de 2013 y se estrenó con descenso: el club perdió la promoción con Fortaleza. Volvió a subir en 2015, en los polémicos cuadrangulares de ascenso. Pero ese mismo año volvió a caer a la B, donde estuvo hasta finales de 2018.



La estela de deudas creció y Cadena siguió incumpliendo. Desde enero estaba el proceso en la Supersociedades. Aunque públicamente decía que estaba al día, pidió un salvavidas de 1.500 millones de pesos como anticipo para tratar de salvarse.



El club se fue a jugar a Armenia y los jugadores terminaron abandonados a su suerte: Dimayor tuvo que sacar de su bolsillo para devolverlos a Cúcuta.



“Cadena tiene una compulsión para decir mentiras. Siempre hace promesas que no

cumple. ¿Dónde fue a parar el dinero de los patrocinadores, de los derechos de TV? Les debe a la Dian, al IMRD, al municipio, a los jugadores. Cadena le ha hecho mucho daño al fútbol y lo del Cúcuta es un fracaso de toda la estructura del fútbol”, aseguró González Puche.



Deportes