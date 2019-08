José Ortiz: 5 goles en 3 partidos prenden la ilusión en Millos

José Guillermo Ortiz anota y levanta los brazos, la sonrisa se le ve contenida, como entre la euforia y la prudencia, como entre la alegría y la timidez; mira hacia algún lugar en la tribuna, busca y dibuja un corazón con sus dos manos, luego recibe los abrazos de esos jugadores de Millonarios que recién lo conocen y que parece que hubieran jugado con él toda la vida. Ortiz lleva tres partidos con el equipo y ya lleva cinco goles. Es un delantero que llegó para ilusionar a la afición y al técnico Pinto.

El sábado hizo tres goles, dos de derecha y uno con la cabeza. Se llevó el balón para el hotel, ya que aún está en los trámites de su vivienda, pero antes, todos sus compañeros –sus nuevos compañeros– se lo firmaron. Ortiz espera tener muchos más de esos. Este domingo era su día de descanso, desde que llegó, ha trabajado duro para tener la oportunidad que ya aprovecha con goles. Su itinerario ha sido del aeropuerto al hotel, del hotel a los entrenamientos. Este domingo finalmente tuvo un tiempo libre, y lo primero que hizo fue salir a conocer Bogotá, estaba deseoso por recorrer la ciudad junto a su novia, con la que vive hace cinco años y quien llegó el pasado viernes para instalarse con él. Para ella eran los corazones que lanzó Ortiz en cada notación. Hoy, regresa a prácticas. No hay tiempo que perder.

De Costa Rica a Colombia

José Ortiz nació en La Uruva, San José, en Costa Rica. No es un jovencito ni un desconocido en su país, ya tiene experiencia, 27 años y una carrera que lo ha llevado a jugar en dos de los equipos más importantes de su país, el Alajuelense y el Herediano. Cuando salió de Costa Rica, para al DC United de la MLS, jugó 18 partidos e hizo dos goles, así que carga con esa experiencia adicional, aunque allí no se adaptó. Regresó pronto a Costa Rica. Espera adaptarse a Colombia, donde por ahora solo saca esas sonrisas contenidas en cada uno de sus cinco goles.

José Guillermo Ortiz. Millonarios 3, Equidad 2, 17 de agosto de 2019. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

En total lleva 70 tantos en su carrera, contando los cinco que ya ha anotado con Millonarios, tres en Liga, el pasado sábado contra Equidad, su primera tripleta en el país y que representó tres puntos, y dos en la Copa Colombia, contra Medellín, cuando el equipo azul quedó eliminado, aunque Ortiz puso a hablar a la afición de él. Si el equipo azul buscaba un goleador con urgencia, parece que lo encontró. Incluso ha estado en la selección nacional, con la que ha jugado 8 partidos, la mayoría de ellos amistosos, y donde se conoció con el técnico Jorge Luis Pinto. Su último llamado fue en marzo de este año, pero ahora está en Millonarios, un club que lo puede catapultar de nuevo al seleccionado de su país.



Llegó a Bogotá por pedido de Pinto, que dirigió a la selección de Costa Rica en su segunda etapa entre 2011 y 2014. Pinto quería un delantero, un goleador, descartó a varios, otros no quisieron venir, buscaba por centroamérica, y finalmente se inclinó por Ortiz, dio instrucciones, de Millonarios lo buscaron, cuando el jugador llegó al entrenamiento del Herediano, se encontró con la noticia, ‘hay una opción de Millonarios de Colombia, ¿quiere ir?’, le dijeron, y Ortiz, que sonríe cuando cuenta la anécdota, no lo pensó un segundo. “Por supuesto, es un gran club”, dijo.



Entonces tomó el vuelo a Bogotá, todo muy rápido, firmó un contrato a préstamo por un año y con opción de compra. Entrenó, venía con ritmo de competencia, así que Pinto le dio la oportunidad de inmediato. En sus primeras declaraciones, dijo: “Vengo a trabajare fuerte, humilde. Sé que el fútbol colombiano es bueno, intenso. Vengo a aportar mi granito de arena y aprovechar la oportunidad que me da el profesor. Él me conoce, lo conozco, sé que es un profesor que le gusta trabajar mucho. Sabe de mis capacidades. Solo espero aprovechar las oportunidades que tenga”, dijo el delantero, quien asegura que es un '9', pero que le gustan las diagonales y que su mayor facultad es la velocidad.

José Guillermo Ortíz debutó en Millonarios con dos goles. Foto: Tomada de Twitter: @MillosFCoficial

En Millonarios dicen que es un tipo humilde, de bajo perfil, que por ahora solo se hace notar con goles, y que es buena gente, con mucha disposición para los entrenamientos y para los partidos.



Es un jugador silencioso, católico, humilde, que por ahora pasa de bajo perfil en las prácticas, aunque en el estadio ya se habla de él, del costarricense que tiene un debut especial en Millonarios, de sus primeros goles, de su oportunismo en el área, de su velocidad, de los corazones que tira a la tribuna y de los abrazos que recibe en un equipo que confía en él.



