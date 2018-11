Medellín, el lugar en el mundo de Germán Ezequiel Cano

“Vestir la camiseta de Medellín es un orgullo, lo dije desde que llegué a la ciudad (julio del 2012). He demostrado durante todo el tiempo un buen rendimiento y para mí es algo lindo y gratificante. Siento que me he destacado muchísimo y el objetivo es salir campeón e ir a la Copa Libertadores con este club”. Esto fue lo que dijo Germán Cano en septiembre del 2013 y, poco más de cinco años después, el delantero argentino tiene soñando a todo la institución roja con la posibilidad de hacer realidad esa idea. Por ahora, el artillero argentino deberá concentrarse en el partido de este domingo contra el Deportivo Pasto, juego que se disputará a las 8 p. m. en el estadio Libertad, y tendrá televisión de Win Sports

Cano, quien tiene 30 años, desde que llegó se vistió de referente del Medellín y a pesar de no ser el capitán es en quien han caído las responsabilidades para este 2018. El club hizo un esfuerzo económico grande para traer al argentino este año y la única forma de saldar la deuda es con un título, ese que ya se le escapó dos veces con el equipo rojo (2012-II y 2014-II).



Para este semestre su liderazgo se ha hecho notar dentro del campo de juego. En lo que va de la Liga, ha marcado 15 goles (seis de penalti) en 17 partidos y es, actualmente, el goleador del torneo. Su registro es de casi un gol por partido, una verdadera máquina que está cerca de romper el récord de máximo artillero en un solo semestre, el cual tiene Miguel Ángel Borja con 19 anotaciones.

Dos años de ensueño

Germán Ezequiel Cano Recalde nació en Buenos Aires (Argentina) el 2 de febrero de 1988. Llegó a las filas de Medellín en julio del 2012 y solo le bastó su primer semestre para meterse en el corazón del hincha Poderoso: en ese torneo jugó 19 partidos, marcó nueve goles, quedó como uno de los máximos goleadores del campeonato (empató con Carmelo Valencia y Henry Hernández) y el equipo fue subcampeón, tras perder la final contra Millonarios.



Cano no pudo disputar los últimos tres partidos de ese campeonato: una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo sacó del fútbol hasta marzo de 2013, pero se salvó, a punta de trabajo y esfuerzo, de tener que pasar por el quirófano.

Ese botín de oro del segundo semestre del 2012 fue la cuota inicial de un cariño enorme de la hinchada del Medellín. “Fue algo lindo para mí y para mi familia. Les agradezco a mis compañeros y a la gente. Lo tengo en mi habitación, puesto sobre el escritorio, porque fue algo especial”, le dijo a EL TIEMPO sobre ese título individual cuando se recuperaba de su lesión.



‘El Matador’ empezó su carrera profesional con Lanús, de Argentina, en el 2007, y fue campeón del Torneo Apertura de ese año, pero sin ser un jugador referente en el título. Estuvo allí hasta el 2009 y volvió para la temporada 2010-2011. Cano también jugó en su país para Chacarita (2009-2010) y para Colón de Santa Fe (2010-2011).



Fue en el segundo semestre del 2011 cuando Cano llegó a Colombia. Arribó al país para reforzar a Deportivo Pereira, que luchaba en esos días por mantenerse en la A. Marcó 10 goles en 18 encuentros y solo fue superado en la tabla de artilleros por Carlos Bacca, quien logró 12 anotaciones para Junior. Las buenas actuaciones de Cano no fueron suficientes: el equipo descendió de categoría.



Para superar el duelo de caer a la B, Cano se fue a Paraguay: vistió la camiseta de Nacional durante el primer semestre del 2012 y jugó Copa Libertadores. El destino, sin embargo, tenía preparado que el argentino escribiera su historia en Colombia y con la camiseta del DIM. Por eso, en la segunda parte de ese año, llegó a Medellín. Fue uno de los jugadores más solicitados por el DT de ese momento, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.



Cano en sus primeros dos años con el Medellín, anotó 54 tantos. Disfruta de buscar el arco contrario tanto como le gusta el jugo de banano. Y cada semestre marca goles con la misma precisión con la que juega golf en el club El Rodeo (Rionegro), pues este deporte es uno sus hobbies favoritos y lo registra constantemente en su perfil de la red social Instagram.

La tortura mexicana

Luego de sus dos años gloriosos en el DIM, el argentino se iría al fútbol mexicano, al Pachuca, pero en tres años de su estadía en el país manito, apenas anotó un poco más de la mitad de los goles: 15. Claro que cabe recordar que Cano, a finales del 2015, sufrió la rotura de ligamento cruzado de la rodilla y tardó más de seis meses en volver a jugar.



Tras recuperarse totalmente de su lesión se fue para el León; allí estuvo en busca de más continuidad, y la tuvo: en los dos años que jugó para este club estuvo en 43 partidos, 29 de ellos como titular, pero la deuda fueron los goles porque solo anotó 11.

El Pachuca lo esperaría de nuevo tras finalizar el vínculo con el León; sin embargo, el goleador no marcó goles, solo actuó en nueve partidos durante el último semestre del 2017. Por ello, Cano necesitaba de nuevo su casa, su lugar en el mundo para hacer goles, sentirse figura, ser importante, y el Deportivo Independiente Medellín reúne todas las necesidades del goleador.



Su compatriota Diego Herner, hoy jugador del América de Cali, pero con quien compartió vestuario en el DIM, en el 2014, es uno de los futbolistas que mejor lo conoce y dice: “Como persona es un grande, es un amigo y estoy feliz por lo que le sucede como profesional”. Al igual que sus compañeros, Herner exalta que Cano la mayoría de ocasiones es sereno, pero no oculta que “también es muy temperamental, se enoja; aunque también es tranquilo”.



Germán Ezequiel Cano muy pronto entrará a la gran historia del DIM: será el máximo goleador de la historia del club, está a nueve goles de José Vicente Grecco, otro argentino ídolo del club. Pero su máxima consagración deberá ser con el título, el cual ha sido esquivo.



